"Тьма тоже бывает красивой – когда в ней прячется свет". Среди погибших в Броварах – фотограф Николай Анацкий. Он снимал освобожденных азовцев в Анкаре

Анацкий родом из Бахмута, служил в АТО, сообщила его коллега Виктория Навроцкая.

"Среди погибших был и наш фотограф Николай Анацкий. Родился и вырос в Донецкой области, в Бахмуте. Гвардеец. Служил в батальоне "Донбасс". Затем перевелся в ряды батальона имени Кульчицкого. Мы работали вместе четыре года. Четкий, профессиональный, вы неоднократно видели его работы в фотоотчетах МВД. Настоящий офицер, друг", – написала Навроцкая.

Анацкий участвовал в боевых действиях и после полномасштабного вторжения России, рассказал военный, нацгвардеец Денис Соколов.

"Что ж, уже официально. На борту погиб мой побратим и друг из 27-й Печерской бригады Николай Анацкий. Родом из Бахмута, участвовал в АТО, освобождал Киевщину. Отправили в МВД работать в коммуникациях. Одни из лучших фотографий принадлежат именно ему. В том числе и освобожденных азовцев в Анкаре", – написал он.

Що ж, уже офіційно. На борту загинув мій побратим і друг з 27-Ї Печерської бригади Микола Анацький. Родом з Бахмута, брав участь в АТО, звільняв Київщину. Відрядили до МВС працювати у комунікаціях. Одні з кращих фото належать саме йому. Зокрема й звільнених азовців в Анкарі * pic.twitter.com/yFocMyDjJC — Денис Соколов (@denys_sokolov) January 18, 2023

Эта съемка была одной из самых безопасных для Анацкого, отметил еще один его коллега Роман Иванюк.

"И даже я до конца не имею понятия, сколько тысяч кадров только в этом году он сделал там, где над головой горит небо", – написал Иванюк.

По его словам, Анацкий был человеком, который своим примером разрушал все стереотипы о востоке Украины.

"Я понимаю, что это из-за эмоций, но мне очень не нравится, когда о нем пишут просто "фотограф". Нет, не просто! Это был такой многогранный человек, что слово "фотограф" – это мизерное существительное, которое ни о чем не говорит... Прежде чем взять в руки фотоаппарат, он взял ПКМ (пулемет). Коля был добровольцем батальона "Донбасс", а затем – батальона Кульчицкого. Тогда ему было всего 25 лет. Он провел на войне множество боевых выходов. Получил ранение, но выжил. Начал фотографировать именно на фронте. От солдата дошел до офицера, боевого офицера", – говорится в сообщении.

Последний пост в Facebook Анацкого опубликован 26 декабря 2022 года. В нем – фотография с горящими свечами и подпись: "Тьма тоже бывает красивой – когда в ней прячется свет".

14 января Николаю Анацкому исполнилось 34 года. У него остались жена и маленькая дочь.