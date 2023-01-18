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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Тьма тоже бывает красивой – когда в ней прячется свет". Среди погибших в Броварах – фотограф Николай Анацкий. Он снимал освобожденных азовцев в Анкаре

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Анацкому было 34 года
Анацкому было 34 года
Фото: Вікторія Навроцька / Facebook

На борту упавшего в Броварах вертолета был фотограф Николай Анацкий, работавший ведущим инспектором департамента коммуникации МВД. Список погибших пилотов и пассажиров опубликовали МВД и ГСЧС, воспоминания об Анацком опубликовали его друзья и знакомые в Facebook.

Анацкий родом из Бахмута, служил в АТО, сообщила его коллега Виктория Навроцкая.

"Среди погибших был и наш фотограф Николай Анацкий. Родился и вырос в Донецкой области, в Бахмуте. Гвардеец. Служил в батальоне "Донбасс". Затем перевелся в ряды батальона имени Кульчицкого. Мы работали вместе четыре года. Четкий, профессиональный, вы неоднократно видели его работы в фотоотчетах МВД. Настоящий офицер, друг", – написала Навроцкая.

https://www.facebook.com/victoria.navrotskaya/posts/pfbid0evU7SWuzWwD3mNAFVEqdLdEVumziGTtTFdVBqPWwLbhXVQzp79DpWJVwJe7mhb4Dl

Анацкий участвовал в боевых действиях и после полномасштабного вторжения России, рассказал военный, нацгвардеец Денис Соколов. 

"Что ж, уже официально. На борту погиб мой побратим и друг из 27-й Печерской бригады Николай Анацкий. Родом из Бахмута, участвовал в АТО, освобождал Киевщину. Отправили в МВД работать в коммуникациях. Одни из лучших фотографий принадлежат именно ему. В том числе и освобожденных азовцев в Анкаре", – написал он.

https://www.facebook.com/nickrylit/posts/pfbid0nHG7SYREavGzAF6fPbX9NfgV2yEbHmsSBrykW6XDgsgvQY2sj59hB3V1qBnfNcKhl

Эта съемка была одной из самых безопасных для Анацкого, отметил еще один его коллега Роман Иванюк.

"И даже я до конца не имею понятия, сколько тысяч кадров только в этом году он сделал там, где над головой горит небо", – написал Иванюк.

По его словам, Анацкий был человеком, который своим примером разрушал все стереотипы о востоке Украины.

"Я понимаю, что это из-за эмоций, но мне очень не нравится, когда о нем пишут просто "фотограф". Нет, не просто! Это был такой многогранный человек, что слово "фотограф" – это мизерное существительное, которое ни о чем не говорит... Прежде чем взять в руки фотоаппарат, он взял ПКМ (пулемет). Коля был добровольцем батальона "Донбасс", а затем – батальона Кульчицкого. Тогда ему было всего 25 лет. Он провел на войне множество боевых выходов. Получил ранение, но выжил. Начал фотографировать именно на фронте. От солдата дошел до офицера, боевого офицера", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Twt95AZh3vpNyivu398mvg3QkYT3KnwTeo4dVkJBjyah5wBh7hbYz6zUsKe8zD6dl&id=100001214993068

Последний пост в Facebook Анацкого опубликован 26 декабря 2022 года. В нем – фотография с горящими свечами и подпись: "Тьма тоже бывает красивой – когда в ней прячется свет".

https://www.facebook.com/nickrylit/posts/pfbid02ngQvZXAPotDjT9YbgszBqEMbBBYDg7ozYc2XSV2rgdmSRyDm8NrnE3w3zhASRbgnl

14 января Николаю Анацкому исполнилось 34 года. У него остались жена и маленькая дочь.

https://www.facebook.com/nickrylit/posts/pfbid02ozrq69qXpwhrqJzMSWDnxfwTyKS4tu7PesY8tKUJJTPguamb43saSHSTLWeEzfPLl

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. Они летели в Харьков, свидетельствует информация, опубликованная позже начальником управления Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: МВД, некролог, полк Азов, АТО, война России против Украины, Бахмут, крушение вертолета в Броварах
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