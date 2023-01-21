В Киеве состоялась церемония прощания с Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах сотрудниками МВД. Фото, видео

В Украинском доме почтили память министра внутренних дел Дениса Монастырского; первого заместителя главы МВД Евгения Енина; государственного секретаря МВД Юрия Лубковича; заместителя руководителя патронатной службы МВД Татьяны Шутяк; начальника управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушко; старшего оперуполномоченного по особо важным делам департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко; ведущего инспектора департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.
На церемонии присутствовали президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрей Ермак, посол США в Киеве Бриджит Бринк и другие.
"Боль наполняет сердце. Невыразимая грусть оборачивает душу. Каждый день Украина теряет лучших сыновей и дочерей. Спасибо за ваш важный и достойный труд на благо Украины. Вы навсегда в наших сердцах. Вечная память!" – написал Зеленский в Telegram.
"Суспільне" опубликовало видео прощания с погибщими на Байковом кладбище.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.