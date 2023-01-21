В Киеве состоялась церемония прощания с Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах сотрудниками МВД. Фото, видео

В Украинском доме почтили память министра внутренних дел Дениса Монастырского; первого заместителя главы МВД Евгения Енина; государственного секретаря МВД Юрия Лубковича; заместителя руководителя патронатной службы МВД Татьяны Шутяк; начальника управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушко; старшего оперуполномоченного по особо важным делам департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко; ведущего инспектора департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

На церемонии присутствовали президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрей Ермак, посол США в Киеве Бриджит Бринк и другие.

"Боль наполняет сердце. Невыразимая грусть оборачивает душу. Каждый день Украина теряет лучших сыновей и дочерей. Спасибо за ваш важный и достойный труд на благо Украины. Вы навсегда в наших сердцах. Вечная память!" – написал Зеленский в Telegram.

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