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21 января, 2023
 
Новости

Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского

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Монастырский погиб 18 января
Монастырский погиб 18 января
Фото: Денис Монастирський / Facebook

В последнем сообщении, которое фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук получил от погибшего во время крушения вертолета министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, было изображение украинского флага. От этом Вакарчук сообщил 21 января в Instagram.

В публикации, посвященной памяти Монастырского, Вакарчук также рассказал о старенькой детской скрипке, которую получил от него в подарок на свой день рождения в прошлом году.

По словам артиста, скрипка оказалась единственным музыкальным инструментом, который уцелел после обстрела российскими оккупантами музыкальной школы в Харькове.

"Это был один из самых трогательных подарков, которые я получал за всю свою жизнь",  признался Вакарчук.

"Сегодня прощаемся со всеми, кто погиб в вертолете в Броварах. Сильные, смелые, человечные. Настоящие профессионалы и патриоты. Огромная потеря для нашей страны..." – добавил певец.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

21 января состоялось прощание с погибшими во время крушения вертолета.

Теги: смерть, авиакатастрофа, Святослав Вакарчук, вертолет, Бровары, Евгений Енин, Денис Монастырский
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