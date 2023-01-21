Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского

В публикации, посвященной памяти Монастырского, Вакарчук также рассказал о старенькой детской скрипке, которую получил от него в подарок на свой день рождения в прошлом году.
По словам артиста, скрипка оказалась единственным музыкальным инструментом, который уцелел после обстрела российскими оккупантами музыкальной школы в Харькове.
"Это был один из самых трогательных подарков, которые я получал за всю свою жизнь", – признался Вакарчук.
"Сегодня прощаемся со всеми, кто погиб в вертолете в Броварах. Сильные, смелые, человечные. Настоящие профессионалы и патриоты. Огромная потеря для нашей страны..." – добавил певец.
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Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.
21 января состоялось прощание с погибшими во время крушения вертолета.