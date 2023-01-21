Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского

В публикации, посвященной памяти Монастырского, Вакарчук также рассказал о старенькой детской скрипке, которую получил от него в подарок на свой день рождения в прошлом году.

По словам артиста, скрипка оказалась единственным музыкальным инструментом, который уцелел после обстрела российскими оккупантами музыкальной школы в Харькове.

"Это был один из самых трогательных подарков, которые я получал за всю свою жизнь", – признался Вакарчук.

"Сегодня прощаемся со всеми, кто погиб в вертолете в Броварах. Сильные, смелые, человечные. Настоящие профессионалы и патриоты. Огромная потеря для нашей страны..." – добавил певец.