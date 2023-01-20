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Кабмин Украины назначил главу полиции Киева врио главы Нацполиции

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Временное исполнение обязанностей председателя Нацполиции Украины возложено на Ивана Выговского, отметили в Нацполиции
Временное исполнение обязанностей председателя Нацполиции Украины возложено на Ивана Выговского, отметили в Нацполиции
Фото: Поліція Києва / Facebook

Кабинет Министров на заседании 20 января назначил начальника Главного управления Нацполиции Киева Ивана Выговского врио главы Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается в Facebook Нацполиции.

Ранее, 18 января, руководитель Национальной полиции Игорь Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего в крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.

"Временное исполнение обязанностей председателя Нацполиции возложено на Ивана Выговского", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid0AGBY5R1hKfpcxTDSPLjKP8DNaGQUktDgmLmf9HZCydDq4jHM2C2dKhtadvwVuBiMl

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились десять человек, все они, по данным Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

По факту крушения открыто уголовное производство. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: МВД, Украина, Кабинет Министров, полиция, авиакатастрофа, вертолет, крушение, Бровары, трагедия, Денис Монастырский, Нацполиция, назначение, Игорь Клименко, заседание, Кабмин, Иван Выговский
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