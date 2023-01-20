Кабмин Украины назначил главу полиции Киева врио главы Нацполиции

Об этом сообщается в Facebook Нацполиции.

Ранее, 18 января, руководитель Национальной полиции Игорь Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего в крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.

"Временное исполнение обязанностей председателя Нацполиции возложено на Ивана Выговского", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились десять человек, все они, по данным Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

По факту крушения открыто уголовное производство. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.