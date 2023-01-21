Зеленский: Из-за агрессии РФ и ее действий по блокированию нашего экспорта поставки продовольствия сократились вдвое

"До этой войны, которую Россия развязала против нас и которой уничтожает наш потенциал, в частности аграрный, мы ежемесячно отправляли на экспорт 6,5 млн тонн продовольствия. Из-за российской агрессии и действий России по блокированию нашего экспорта продовольствия поставки сократились вдвое. Если счесть это не в тоннах, а в жизни, то это минимум 200 млн человек в разных странах на трех континентах – в Африке, Азии и Европе, для которых ухудшился доступ к продовольствию", – заявил он.
Зеленский отметил, что сейчас более 100 судов – перевозчиков продовольствия стоят в очереди вблизи Босфора.
"Почему? Потому что они должны пройти осмотр, и российские представители в Турции блокируют этот осмотр. Суда задерживают на недели. Для Европы это означает рост цен. Для Азии это означает рост угрозы социальной нестабильности. Для Африки, для таких стран, как Эфиопия или Судан, это означает пустые столы в тысячах и тысячах семей", – сказал глава государства.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.