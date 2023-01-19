ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Саботаж Россией "зернового коридора" сократил экспорт украинской агропродукции почти вдвое – Мининфраструктуры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
При условии полноценного функционирования "зернового коридора" объемы украинского экспорта на мировые рынки должны были составлять 25 29 млн тонн
При условии полноценного функционирования "зернового коридора" объемы украинского экспорта на мировые рынки должны были составлять 25–29 млн тонн
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Из-за целенаправленного саботажа Россией "зернового коридора" в ноябре – декабре прошлого года экспорт Украиной агропродукции упал почти на 50%. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

При условии полноценного функционирования "зернового коридора" объемы украинского экспорта на мировые рынки должны были составлять 25–29 млн тонн. Однако с октября украинские порты вынуждены работать на половину своей мощности, так как уменьшился объем флота на вход в порты под загрузку, а следовательно – уменьшился и объем экспорта на 3 млн тонн ежемесячно.

В Мининфраструктуры объясняют, что главная причина – целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов.

По словам представителя Украины в совместном координационном центре (СКЦ) Руслана Сахаутдинова, начиная с октября 2022 года делегация России в СКЦ начала искусственно тормозить процесс инспекции судов.

Во-первых, как только объем экспорта начал расти, российская сторона сократила количество инспекционных команд с пяти до трех без какого-либо объяснения.

Во-вторых, россияне искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций через проверку показателей работы судов, которые не регламентированы документами СКЦ и не имеют никакого отношения к зерновой сделке. Так на проверку одного судна уходит от четырех часов, а в день происходит пять – семь проверок при минимально необходимых 16–18.

"Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по вымышленным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продолжения инспекции", – отмечает Сахаутдинов.

Он подчеркнул, что эта проблема решается увеличением инспекционных групп и количеством инспекций в день. Украина неоднократно обращалась к партнерам по соглашению, и они готовы к этому. Например, в ноябре, когда в Босфоре ожидали более 200 судов, ООН и Турция самостоятельно провели за два дня 86 инспекций и доказали, что это вполне реально.

Министерство информирует, что по состоянию на 18 января в Босфоре на инспекцию СКЦ ожидает 121 судно (28 – с агропродукцией на борту, 93 – суда, которые идут в порты под загрузку). Среднее время ожидания – от двух до пяти недель, что также приводит к миллионным убыткам грузовладельцев. Очередь наблюдается начиная с ноября 2022 года.

"Это отражается на объемах экспорта. Так, в ноябре порты экспортировали на 47% меньше агропродукции, чем в октябре, когда эти проблемы начинались. Если в октябре было недоэкспортировано почти 2 млн тонн агропродукции, то в ноябре и декабре это уже по 3 млн тонн в месяц. Такая тенденция сохраняется также в январе", – добавили в ведомстве.

Контекст:

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью 2022 года очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но зимой она возобновилась, сообщали в Администрации морских портов Украины.

Из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца, сообщали в конце декабря в Мининфраструктуры Украины.

В январе 2023 года очередь на проверку в Босфоре превысила 100 судов, отметили в Мининфраструктуры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, экспорт, убытки, война России против Украины, судно, Босфор, Мининфраструктуры, очереди, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, проверки, зерно, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"
Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик G
Алеся БАЦМАН
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116182)
2
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (101449)
3
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77078)
4
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (53469)
5
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (51575)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (50035)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (38264)
8
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (33762)
 
 
 
 