Саботаж Россией "зернового коридора" сократил экспорт украинской агропродукции почти вдвое – Мининфраструктуры

При условии полноценного функционирования "зернового коридора" объемы украинского экспорта на мировые рынки должны были составлять 25–29 млн тонн. Однако с октября украинские порты вынуждены работать на половину своей мощности, так как уменьшился объем флота на вход в порты под загрузку, а следовательно – уменьшился и объем экспорта на 3 млн тонн ежемесячно.

В Мининфраструктуры объясняют, что главная причина – целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов.

По словам представителя Украины в совместном координационном центре (СКЦ) Руслана Сахаутдинова, начиная с октября 2022 года делегация России в СКЦ начала искусственно тормозить процесс инспекции судов.

Во-первых, как только объем экспорта начал расти, российская сторона сократила количество инспекционных команд с пяти до трех без какого-либо объяснения.

Во-вторых, россияне искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций через проверку показателей работы судов, которые не регламентированы документами СКЦ и не имеют никакого отношения к зерновой сделке. Так на проверку одного судна уходит от четырех часов, а в день происходит пять – семь проверок при минимально необходимых 16–18.

"Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по вымышленным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продолжения инспекции", – отмечает Сахаутдинов.

Он подчеркнул, что эта проблема решается увеличением инспекционных групп и количеством инспекций в день. Украина неоднократно обращалась к партнерам по соглашению, и они готовы к этому. Например, в ноябре, когда в Босфоре ожидали более 200 судов, ООН и Турция самостоятельно провели за два дня 86 инспекций и доказали, что это вполне реально.

Министерство информирует, что по состоянию на 18 января в Босфоре на инспекцию СКЦ ожидает 121 судно (28 – с агропродукцией на борту, 93 – суда, которые идут в порты под загрузку). Среднее время ожидания – от двух до пяти недель, что также приводит к миллионным убыткам грузовладельцев. Очередь наблюдается начиная с ноября 2022 года.

"Это отражается на объемах экспорта. Так, в ноябре порты экспортировали на 47% меньше агропродукции, чем в октябре, когда эти проблемы начинались. Если в октябре было недоэкспортировано почти 2 млн тонн агропродукции, то в ноябре и декабре это уже по 3 млн тонн в месяц. Такая тенденция сохраняется также в январе", – добавили в ведомстве.