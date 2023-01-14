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Постпред США при ООН: Из-за преднамеренных действий России десятки судов ожидают отправки в рамках "зерновой инициативы"

В проливе Босфор инспекцию СКЦ ожидают 104 судна, участвующих в "зерновой инициативе" по экспорту украинской агропродукции, отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
В проливе Босфор инспекцию СКЦ ожидают 104 судна, участвующих в "зерновой инициативе" по экспорту украинской агропродукции, отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (иллюстративное)

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Россию к сотрудничеству в рамках Черноморской "зерновой инициативы".

Об этом она заявила 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне".

"Из-за преднамеренного замедления инспекций Россией десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут инспекций, прежде чем они смогут доставить зерно странам мира, – сказала Томас Гринфилд. – Это отставание означает дополнительные расходы и дополнительные задержки для миллионов тонн зерна, большая часть которого предназначена для развивающихся стран. Отставание также означает, что 2,5 млн тонн зерна просто лежат там, ожидая отправки".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины проинформировало 13 января, что в проливе Босфор инспекцию совместного координационного центра ожидают уже 104 судна, участвующих в "зерновой инициативе" по экспорту украинской агропродукции.

В Администрации морских портов Украины (АМПУ) подчеркивали, что из-за саботажа России вместо необходимых 24–30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально проходит инспекция в среднем только трех с половиной судов на вход и трех – на выход.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но позднее ситуация повторилась, отметили в АМПУ. 

Из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца, сообщали в конце декабря в Мининфраструктуры Украины.

С 1 августа из украинских портов вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 млн тонн продовольствия, заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, США, Украина, ООН, Черное море, экспорт, Совет Безопасности ООН, судоходство, соглашение, Линда Томас-Гринфилд, зерно
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