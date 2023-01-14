Постпред США при ООН: Из-за преднамеренных действий России десятки судов ожидают отправки в рамках "зерновой инициативы"

Об этом она заявила 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне".
"Из-за преднамеренного замедления инспекций Россией десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут инспекций, прежде чем они смогут доставить зерно странам мира, – сказала Томас Гринфилд. – Это отставание означает дополнительные расходы и дополнительные задержки для миллионов тонн зерна, большая часть которого предназначена для развивающихся стран. Отставание также означает, что 2,5 млн тонн зерна просто лежат там, ожидая отправки".
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины проинформировало 13 января, что в проливе Босфор инспекцию совместного координационного центра ожидают уже 104 судна, участвующих в "зерновой инициативе" по экспорту украинской агропродукции.
В Администрации морских портов Украины (АМПУ) подчеркивали, что из-за саботажа России вместо необходимых 24–30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально проходит инспекция в среднем только трех с половиной судов на вход и трех – на выход.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но позднее ситуация повторилась, отметили в АМПУ.
Из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца, сообщали в конце декабря в Мининфраструктуры Украины.
С 1 августа из украинских портов вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 млн тонн продовольствия, заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.