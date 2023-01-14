Постпред США при ООН: Из-за преднамеренных действий России десятки судов ожидают отправки в рамках "зерновой инициативы"

В проливе Босфор инспекцию СКЦ ожидают 104 судна, участвующих в "зерновой инициативе" по экспорту украинской агропродукции, отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (иллюстративное)

Об этом она заявила 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне".

"Из-за преднамеренного замедления инспекций Россией десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут инспекций, прежде чем они смогут доставить зерно странам мира, – сказала Томас Гринфилд. – Это отставание означает дополнительные расходы и дополнительные задержки для миллионов тонн зерна, большая часть которого предназначена для развивающихся стран. Отставание также означает, что 2,5 млн тонн зерна просто лежат там, ожидая отправки".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины проинформировало 13 января, что в проливе Босфор инспекцию совместного координационного центра ожидают уже 104 судна, участвующих в "зерновой инициативе" по экспорту украинской агропродукции.

В Администрации морских портов Украины (АМПУ) подчеркивали, что из-за саботажа России вместо необходимых 24–30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально проходит инспекция в среднем только трех с половиной судов на вход и трех – на выход.