Россия продолжает тормозить работу "зернового коридора". В Босфоре ждут проверок 98 судов – Мининфраструктуры

С 1 августа прошлого года Украина экспортировала 17 млн тонн агропродукции по "зерновому коридору" Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, опубликованном в Facebook 9 января.

Согласно релизу, среди этих пяти судов – балкеры ‎True Harmony и Leo, которые доставляют агропродукцию в Египет и Шри-Ланку.

Всего за время работы инициативы Украина экспортировала 17 млн тонн агропродукции, подчеркнули в министерстве.

"В Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов (21 – уже с продовольствием на борту, а 77 – идущие под загрузку). Большинство из этих судов стоят в Босфоре еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами. Это приводит к уменьшению объемов украинского продовольствия нуждающимся странам, а также к миллионным убыткам грузовладельцев", – говорится в релизе.

По состоянию на 3 января в Босфоре 94 судна ожидали инспекции, 5 января в очереди было 108 судов.