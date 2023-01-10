Россия продолжает тормозить работу "зернового коридора". В Босфоре ждут проверок 98 судов – Мининфраструктуры

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, опубликованном в Facebook 9 января.
Согласно релизу, среди этих пяти судов – балкеры True Harmony и Leo, которые доставляют агропродукцию в Египет и Шри-Ланку.
Всего за время работы инициативы Украина экспортировала 17 млн тонн агропродукции, подчеркнули в министерстве.
"В Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов (21 – уже с продовольствием на борту, а 77 – идущие под загрузку). Большинство из этих судов стоят в Босфоре еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами. Это приводит к уменьшению объемов украинского продовольствия нуждающимся странам, а также к миллионным убыткам грузовладельцев", – говорится в релизе.
По состоянию на 3 января в Босфоре 94 судна ожидали инспекции, 5 января в очереди было 108 судов.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.