Очередь на проверку в Босфоре превысила 100 судов – участников "зерновой инициативы" – Мининфраструктуры Украины

"Зерновой коридор" продолжает работу, но очередь на инспекцию в Босфоре растет Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В начале января очередь составляла 96 судов. В Администрации морских портов Украины подчеркивали, что из-за саботажа России вместо необходимых 24–30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально проходит инспекция в среднем только трех с половиной судов на вход и трех – на выход.

В Мининфраструктуры сообщили также, что сегодня из портов "Большой Одессы" вышли сразу 11 судов с 313,5 тыс. тонн агропродукции после трех дней непогоды, когда движение судов отсутствовало.

Кроме того, в порту Черноморск пришвартовался балкер Antheia, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.

В портах, задействованных в "зерновой инициативе", под обработкой находятся 17 судов, на них загружают более 519 тыс. тонн украинской агропродукции. Еще пять судов движутся "зерновым коридором" под загрузку.

Всего, по данным ведомства, с 1 августа из украинских портов вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 млн тонн продовольствия.