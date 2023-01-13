ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Очередь на проверку в Босфоре превысила 100 судов – участников "зерновой инициативы" – Мининфраструктуры Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Зерновой коридор" продолжает работу, но очередь на инспекцию в Босфоре растет
"Зерновой коридор" продолжает работу, но очередь на инспекцию в Босфоре растет
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В проливе Босфор инспекцию совместного координационного центра ожидают уже 104 судна, участвующих в "зерновой инициативе" по экспорту украинской агропродукции. Об этом сообщило 13 января Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В начале января очередь составляла 96 судов. В Администрации морских портов Украины подчеркивали, что из-за саботажа России вместо необходимых 24–30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально проходит инспекция в среднем только трех с половиной судов на вход и трех – на выход. 

В Мининфраструктуры сообщили также, что сегодня из портов "Большой Одессы" вышли сразу 11 судов с 313,5 тыс. тонн агропродукции после трех дней непогоды, когда движение судов отсутствовало.

Кроме того, в порту Черноморск пришвартовался балкер Antheia, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.

В портах, задействованных в "зерновой инициативе", под обработкой находятся 17 судов, на них загружают более 519 тыс. тонн украинской агропродукции. Еще пять судов движутся "зерновым коридором" под загрузку.

Всего, по данным ведомства, с 1 августа из украинских портов вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 млн тонн продовольствия.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid024xCpkKN5VZyxW8JREYDJYAuFDEqLnQZjWQnuMAjp2RnZLNbz8MdcNnSa8BgipYwGl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но позднее ситуация повторилась, отметили в АМПУ. 

Из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца, сообщали в конце декабря в Мининфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Министерство инфраструктуры, экспорт, очередь, судно, пшеница, Босфор, Мининфраструктуры, корабли, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Соловий показала свою маму
Соловий показала свою маму
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (217279)
2
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (166483)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (164041)
4
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (86827)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (67508)
6
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (45516)
7
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (43332)
8
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото (42988)
 
 
 
 