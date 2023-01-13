Очередь на проверку в Босфоре превысила 100 судов – участников "зерновой инициативы" – Мининфраструктуры Украины

В начале января очередь составляла 96 судов. В Администрации морских портов Украины подчеркивали, что из-за саботажа России вместо необходимых 24–30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально проходит инспекция в среднем только трех с половиной судов на вход и трех – на выход.
В Мининфраструктуры сообщили также, что сегодня из портов "Большой Одессы" вышли сразу 11 судов с 313,5 тыс. тонн агропродукции после трех дней непогоды, когда движение судов отсутствовало.
Кроме того, в порту Черноморск пришвартовался балкер Antheia, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.
В портах, задействованных в "зерновой инициативе", под обработкой находятся 17 судов, на них загружают более 519 тыс. тонн украинской агропродукции. Еще пять судов движутся "зерновым коридором" под загрузку.
Всего, по данным ведомства, с 1 августа из украинских портов вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 млн тонн продовольствия.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но позднее ситуация повторилась, отметили в АМПУ.
Из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца, сообщали в конце декабря в Мининфраструктуры Украины.