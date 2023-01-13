Внешняя политика Украины должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами – Зеленский

Зеленский: В Африке уже почувствовали, что от украинского экспорта продовольствия напрямую зависит безопасность разных народов Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал, что в рамках дипломатического марафона, который происходит с начала месяца, провел переговоры с президентом Кении Уильямом Руто.

По словам Зеленского, Руто поддержал формулу мира, предложенную Украиной.

"Я благодарен за поддержку украинской формулы мира и за готовность работать совместно с нами, чтобы покончить с российской агрессией как можно быстрее", – сказал он.

Также Зеленский назвал важной инициативой Украины создание продовольственных хабов в Африке, о котором упоминал в своем сообщении о разговоре с президентом Кении.

"Наша внешняя политика должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами. Там уже почувствовали, что от украинского экспорта продовольствия напрямую зависит безопасность разных народов. И мы хотим закрепить это на уровне конкретных институций, конкретных объектов – хабов, то есть конкретных гарантий продовольственной стабильности, которые будут постоянно работать и будут одной из новых основ отношений Украины и государств Африканского континента", – подчеркнул Зеленский.