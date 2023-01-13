Внешняя политика Украины должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами – Зеленский

Зеленский рассказал, что в рамках дипломатического марафона, который происходит с начала месяца, провел переговоры с президентом Кении Уильямом Руто.
По словам Зеленского, Руто поддержал формулу мира, предложенную Украиной.
"Я благодарен за поддержку украинской формулы мира и за готовность работать совместно с нами, чтобы покончить с российской агрессией как можно быстрее", – сказал он.
Также Зеленский назвал важной инициативой Украины создание продовольственных хабов в Африке, о котором упоминал в своем сообщении о разговоре с президентом Кении.
"Наша внешняя политика должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами. Там уже почувствовали, что от украинского экспорта продовольствия напрямую зависит безопасность разных народов. И мы хотим закрепить это на уровне конкретных институций, конкретных объектов – хабов, то есть конкретных гарантий продовольственной стабильности, которые будут постоянно работать и будут одной из новых основ отношений Украины и государств Африканского континента", – подчеркнул Зеленский.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.