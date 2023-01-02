МИД Украины заявил о перезагрузке отношений с Африкой

"Ранее в фокусе дипломатической деятельности были политические и торгово-экономические контакты со странами Северной Африки, теперь пришло время для перезагрузки отношений со всем континентом", – подчеркнули в МИД.

В министерстве сообщили, что с февраля 2022 года состоялось 18 разговоров президента Украины Владимира Зеленского с африканскими лидерами, девять из которых – впервые в истории двусторонних отношений (Гана, Гвинея-Бисау, ДРК, Замбия, Кот-д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Нигер, Ботсвана). В октябре Украину посетил президент Гвинеи-Бисау и действующий председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умаро Эмбало. Это стало первым официальным визитом в Украину лидера государства Подсахарской Африки с 2004 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имел 35 телефонных разговоров и встреч с африканскими коллегами. В октябре 2022 года состоялось первое в истории украинской дипломатии африканское турне министра иностранных дел Украины, охватившее Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению.

В министерстве также напомнили, что ни одно государство Африки не проголосовало против резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" от 12 октября 2022 года.

"Актуально расширение нашего дипломатического присутствия на континенте до уровня, который позволит бесперебойно и эффективно взаимодействовать с африканскими столицами. В связи с этим запланировано, в частности, открытие ряда новых посольств. В планах на 2023 год – мероприятия по увеличению объемов украинского экспорта товаров и услуг, а также осуществление совместных украинско-африканских проектов в сферах торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества и производственной кооперации", – подытожили в МИД.