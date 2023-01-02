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ПОЛИТИКА

МИД Украины заявил о перезагрузке отношений с Африкой

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С февраля 2022 года состоялось 18 разговоров президента Зеленского с африканскими лидерами
С февраля 2022 года состоялось 18 разговоров президента Зеленского с африканскими лидерами
Фото: president.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины 2 января объявило о расширении дипломатического присутствия Украины на африканском континенте и перезагрузке отношений с Африкой.

"Ранее в фокусе дипломатической деятельности были политические и торгово-экономические контакты со странами Северной Африки, теперь пришло время для перезагрузки отношений со всем континентом", – подчеркнули в МИД.

В министерстве сообщили, что с февраля 2022 года состоялось 18 разговоров президента Украины Владимира Зеленского с африканскими лидерами, девять из которых – впервые в истории двусторонних отношений (Гана, Гвинея-Бисау, ДРК, Замбия, Кот-д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Нигер, Ботсвана). В октябре Украину посетил президент Гвинеи-Бисау и действующий председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умаро Эмбало. Это стало первым официальным визитом в Украину лидера государства Подсахарской Африки с 2004 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имел 35 телефонных разговоров и встреч с африканскими коллегами. В октябре 2022 года состоялось первое в истории украинской дипломатии африканское турне министра иностранных дел Украины, охватившее Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению. 

В министерстве также напомнили, что ни одно государство Африки не проголосовало против резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" от 12 октября 2022 года.

"Актуально расширение нашего дипломатического присутствия на континенте до уровня, который позволит бесперебойно и эффективно взаимодействовать с африканскими столицами. В связи с этим  запланировано, в частности, открытие ряда новых посольств. В планах на 2023 год – мероприятия по увеличению объемов украинского экспорта товаров и услуг, а также осуществление совместных украинско-африканских проектов в сферах торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества и производственной кооперации", – подытожили в МИД.

Контекст:

20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Украина заинтересована в развитии отношений с африканскими странами и хочет организовать саммит Украина – Африка, заявил Зеленский в конце октября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, МИД, Африка, МИД Украины, Гвинея, Замбия, Дмитрий Кулеба, дипломаты, Мозамбик, Гвинея-Бисау, сотрудничество, Максим Субх
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