Зеленский: Украина была и будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия

"Украина всегда была и всегда будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия", – сказал президент.
Он отметил, что, даже подвергшись террористической агрессии со стороны России, Украина продолжает экспортировать продовольствие в страны во всем мире.
"Хотя Россия заблокировала наши порты на Черном море, мы нашли дипломатический способ возобновить экспорт. И я благодарю господина генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша и президента Турции [Реджепа] Эрдогана за своевременное и эффективное посредничество, результатом которого стала черноморская "зерновая инициатива", – сказал президент.
По словам Зеленского, это вернуло на мировой рынок миллионы тонн украинской продукции.
"Хотя Россия продолжает сознательно наносить ракетные удары по нашей инфраструктуре, в частности по портам и транспорту, а также продолжает жестокие боевые действия в чрезвычайно важных регионах для аграрного производства, украинские фермеры и агрокомпании находят возможность обрабатывать поля. Это наша моральная константа – на плодородных почвах должна быть пшеница, а не воронки от взрывов", – сказал глава государства.
Он также рассказал об инициативе "Зерно из Украины".
"Мы привлекаем поддержку от состоятельных стран, чтобы покупать зерно и фрахтовать суда для гуманитарных поставок продовольствия в страны, наиболее страдающие от угрозы голода. И я благодарю всех, кто реализует вместе с нами инициативу "Зерно из Украины", – заявил глава государства.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.