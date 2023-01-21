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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украина была и будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия

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Зерновые соглашения были подписаны летом 2022 года
Зерновые соглашения были подписаны летом 2022 года
Фото: EPA

Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина была и остается добросовестным поставщиком агропродукции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 21 января во время обращения к участникам конференции министров сельского хозяйства в Берлине, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Украина всегда была и всегда будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия", – сказал президент.

Он отметил, что, даже подвергшись террористической агрессии со стороны России, Украина продолжает экспортировать продовольствие в страны во всем мире.

"Хотя Россия заблокировала наши порты на Черном море, мы нашли дипломатический способ возобновить экспорт. И я благодарю господина генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша и президента Турции [Реджепа] Эрдогана за своевременное и эффективное посредничество, результатом которого стала черноморская "зерновая инициатива", – сказал президент.

По словам Зеленского, это вернуло на мировой рынок миллионы тонн украинской продукции.

"Хотя Россия продолжает сознательно наносить ракетные удары по нашей инфраструктуре, в частности по портам и транспорту, а также продолжает жестокие боевые действия в чрезвычайно важных регионах для аграрного производства, украинские фермеры и агрокомпании находят возможность обрабатывать поля. Это наша моральная константа – на плодородных почвах должна быть пшеница, а не воронки от взрывов", – сказал глава государства.

Он также рассказал об инициативе "Зерно из Украины".

"Мы привлекаем поддержку от состоятельных стран, чтобы покупать зерно и фрахтовать суда для гуманитарных поставок продовольствия в страны, наиболее страдающие от угрозы голода. И я благодарю всех, кто реализует вместе с нами инициативу "Зерно из Украины", – заявил глава государства.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, зерно
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