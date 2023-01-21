Зеленский: Украина была и будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия

"Украина всегда была и всегда будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия", – сказал президент.

Он отметил, что, даже подвергшись террористической агрессии со стороны России, Украина продолжает экспортировать продовольствие в страны во всем мире.

"Хотя Россия заблокировала наши порты на Черном море, мы нашли дипломатический способ возобновить экспорт. И я благодарю господина генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша и президента Турции [Реджепа] Эрдогана за своевременное и эффективное посредничество, результатом которого стала черноморская "зерновая инициатива", – сказал президент.

По словам Зеленского, это вернуло на мировой рынок миллионы тонн украинской продукции.

"Хотя Россия продолжает сознательно наносить ракетные удары по нашей инфраструктуре, в частности по портам и транспорту, а также продолжает жестокие боевые действия в чрезвычайно важных регионах для аграрного производства, украинские фермеры и агрокомпании находят возможность обрабатывать поля. Это наша моральная константа – на плодородных почвах должна быть пшеница, а не воронки от взрывов", – сказал глава государства.

Он также рассказал об инициативе "Зерно из Украины".

"Мы привлекаем поддержку от состоятельных стран, чтобы покупать зерно и фрахтовать суда для гуманитарных поставок продовольствия в страны, наиболее страдающие от угрозы голода. И я благодарю всех, кто реализует вместе с нами инициативу "Зерно из Украины", – заявил глава государства.