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Очередь кораблей в Босфоре растет из-за действий РФ, простой судна обходится от $20 тыс. за сутки – украинские министерства

Украина продолжает отправлять зерно, но из-за саботажа РФ оно становится дорогим и непрогнозируемым для покупателей, говорят украинские власти
Украина продолжает отправлять зерно, но из-за саботажа РФ оно становится дорогим и непрогнозируемым для покупателей, говорят украинские власти
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

По состоянию на 15 января в очереди в Босфоре 109 судов "зерновой инициативы", из которых 22 загружены агропродукцией. Об этом сообщило 16 января Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"В Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекции. Российская делегация продолжает тормозить инспекцию и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в инициативе судна зарегистрировали всего два", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в портах Большой Одессы сейчас под обработкой 21 судно, на них загружается 800 тыс. тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" в украинские порты движется одно судно.

Всего с 1 августа из портов Украины вышли 653 судна, которые экспортировали 17,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0mWA3UNS7VR6WnCVSvmB1eXYUvdSYcnJ6Rj3VtSrpSc7dVnp6tmZJfzZRUEk1fRB7l

Сейчас корабли неделями ожидают входа и выхода из Босфора, заявил министр агрополитики Николай Сольский. Об этом сообщает медиацентр "Украина – Укринформ".

"Основной вопрос, который Украина пытается решить, – это контроль на Босфоре, работа объединенного координационного центра. Переговоры идут непросто. Количество кораблей, идущих на выход и на вход, явно недостаточно, и это та вещь, которая мешает сильно и украинскому фермеру, и украинскому трейдеру, и нашим клиентам. Потому что зерно становится дорогим и непрогнозируемым для стран, которые с нами торгуют", – сказал Сольский.

По словам министра, компенсация простоев ложится на украинских фермеров.

"Если мы говорим о простое "хендисайза" (балкера с полной грузоподъемностью 35–60 тыс. т. – "ГОРДОН"), перед Новым годом трейдеры называли цену от $20 тыс. простоя за сутки. Соответственно, все средства ложатся на украинского агрария. Это отражается в десятках долларов на тонну продукции", – подчеркнул Сольский.

Контекст:

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью 2022 года очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но зимой она возобновилась, сообщали в Администрации морских портов Украины.

Из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца, сообщали в конце декабря в Мининфраструктуры Украины.

В январе 2023 года очередь на проверку в Босфоре превысила 100 судов, отметили в Мининфраструктуры.

Теги: Министерство инфраструктуры, продукты, корабль, экспорт, судно, Босфор, Мининфраструктуры, фермеры, корабли, Николай Сольский, зерно
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