Гуменюк о Кинбурнской косе: РФ имитирует контроль над международными транспортными путями, чтобы не привлекать Николаевскую область под "зерновое соглашение"

Об этом 15 января в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с участием Гуменюк опубликована в YouTube ТСН.

"Вчера они обстреляли из РСЗО, продолжают терроризировать мирное население, имитировать контроль над международными транспортными путями для того, чтобы не привлекать Николаевскую область под "зерновое соглашение", – рассказала Гуменюк. – Но наша ответная работа тоже достаточно мощная. Это не позволяет им на постоянной основе оставаться там. Поэтому они используют это как определенный плацдарм, откуда наносят поражение и затем так трусливо ретируются".

Контекст:

Российская армия атаковала Николаевскую область с первого дня полномасштабного нападения – 24 февраля 2022 года.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Оккупанты обстреливают Очаков в ответ на успешные атаки Вооруженных сил Украины по их позициям на Кинбурнской косе, допустила Гуменюк.

Освободить Кинбурнскую косу можно только во время полной деоккупации территорий на юге Украины, считают в ВСУ.