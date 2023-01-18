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С начала зернового соглашения украинские порты отправили свыше 650 суден с агропродукцией

Украина продолжает отправлять свое зерно в десятки стран мира
Украина продолжает отправлять свое зерно в десятки стран мира
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

По состоянию на 18 января бизнес отправил около 18 млн тонн агропродукции на экспорт через украинские порты. Об этом на брифинге рассказал директор департамента морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской областной военной администрации Александр Гайдук 18 января, сообщает "Медиа Центр Украина".

"Сейчас из украинских портов бизнес отправил 659 судов из почти 18 млн тонн агропродукции, следующих из украинских портов в более чем 40 стран Азии, Европы и Африки. Это происходит в рамках помощи населению Эфиопии, Судана, Афганистана, Сомали, Кении, Йемена и тому подобное", – рассказал чиновник.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Теги: экспорт, грузоперевозки, корабли, морские порты Украины, зерно
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