Зеленский: Реально ли победить голод и обеспечить продовольственную безопасность? Да. Но для этого нужно наказывать агрессоров

"Мир нуждается в большей решительности и большем сотрудничестве, чтобы останавливать агрессии, ломающие продовольственный рынок. Чтобы останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Чтобы привлечь к ответственности любого тирана, пытающегося сделать голод инструментом своей политики. Реально ли победить голод? Да. Реально ли обеспечить продовольственную безопасность? Да. Реально ли стабилизировать цены на продовольствие на мировом рынке? Да. Но для этого нужно наказывать агрессоров. И помогать странам, оказавшимся на грани голода. Именно это делает Украина. Именно это делают партнеры. Я призываю всех: присоединяйтесь!" – заявил президент.
Он призвал приобщаться к инициативе "Зерно из Украины".
"Присоединяйтесь к нашей инициативе по созданию продовольственных хабов в странах Африки – регионах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Присоединяйтесь к реализации украинской формулы мира, которая приостановит российскую агрессию и восстановит международный правопорядок в Европе", – заявил глава государства.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.