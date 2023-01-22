Резников в День соборности Украины: Мы усвоили уроки истории, мы победим в этой войне

"Сегодня Украина отмечает День соборности. В это непростое время мы, как никогда, чувствуем себя единой страной и народом. Север, юг, восток, запад и центр Украины делают все возможное для победы. Мы усвоили уроки истории. Мы выиграем эту войну", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

В этот день украинцы традиционно проводят акции, на которых выстраиваются в живую цепь, символизируя объединение Украины.

21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории – "Украинскую волну". Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71-ю годовщину соборности Украины.