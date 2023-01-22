Резников в День соборности Украины: Мы усвоили уроки истории, мы победим в этой войне

"Сегодня Украина отмечает День соборности. В это непростое время мы, как никогда, чувствуем себя единой страной и народом. Север, юг, восток, запад и центр Украины делают все возможное для победы. Мы усвоили уроки истории. Мы выиграем эту войну", – написал он.
Today, * celebrates the Day of Unity. In these difficult times,we,more than ever,feel like a single country&nation. The North, South, East, West&Center of * are doing everything possible for victory. We’ve learned the lessons of history. We‘ll win this war!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 22, 2023
Art by Nikita Titov pic.twitter.com/s7SJxITbLs
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Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.
В этот день украинцы традиционно проводят акции, на которых выстраиваются в живую цепь, символизируя объединение Украины.
21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории – "Украинскую волну". Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71-ю годовщину соборности Украины.