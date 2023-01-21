В Украину прибыли вертолеты Sea King от Великобритании – Резников

"Sea King из Великобритании прибыли в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет расширяться", – заявил он.
Резников поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – написал он.
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
23 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна впервые передаст Украине вертолеты – три Sea King.
Sea King ранее использовались как королевскими военно-воздушными силами, так и королевским флотом, а последний вертолет был списан ВМС в 2018 году.