В Украину прибыли вертолеты Sea King от Великобритании – Резников

"Sea King из Великобритании прибыли в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет расширяться", – заявил он.

Резников поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – написал он.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023