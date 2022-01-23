Украинские полярники в День соборности выстроили живую цепь в Антарктиде

"Таким образом наши земляки, которые сейчас очень далеко от дома, хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения и виртуально взяться за руки с тысячами других украинцев", – говорится в сообщении.

К украинским исследователям присоединились их французские коллеги, которые сейчас находятся на станции.

"В Антарктиде очень ясно осознаешь, как уникальна, красива и разнообразна Украина и что нам всем важно объединиться для ее сохранения и защиты. Любим нашу страну и гордимся ею", – подчеркнули в НАНЦ.