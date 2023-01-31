Украина ведет активные переговоры для разблокировки решений о передаче ей истребителей и дальнобойных ракет – Кулеба

ВСУ непременно получат все необходимое оружие, в том числе истребители, считает Кулеба Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это не является оружием эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора, – отметил глава МИД Украины. – Мы ведем активные переговоры для разблокировки всех этих решений. Я поручил всем нашим дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом. Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие".

Кулеба призвал партнеров Украины сделать все, чтобы "это произошло как можно скорее".

Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января президент Владимир Зеленский.