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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ведет активные переговоры для разблокировки решений о передаче ей истребителей и дальнобойных ракет – Кулеба

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ВСУ непременно получат все необходимое оружие, в том числе истребители, считает Кулеба
ВСУ непременно получат все необходимое оружие, в том числе истребители, считает Кулеба
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Украина в войне, которую против нее начала РФ, нуждается в реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это не является оружием эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора, – отметил глава МИД Украины. – Мы ведем активные переговоры для разблокировки всех этих решений. Я поручил всем нашим дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом. Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие".

Кулеба призвал партнеров Украины сделать все, чтобы "это произошло как можно скорее".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1221824585093800/

Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января президент Владимир Зеленский.

Контекст:

20 января 2023 года Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит правительство в Киеве, сообщил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января.

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что Америка не будет поставлять Украине F-16

В то же время президент Франции допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

Теги: Украина, МИД Украины, переговоры, военная помощь, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты
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