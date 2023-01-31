Украина ведет активные переговоры для разблокировки решений о передаче ей истребителей и дальнобойных ракет – Кулеба

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Это не является оружием эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора, – отметил глава МИД Украины. – Мы ведем активные переговоры для разблокировки всех этих решений. Я поручил всем нашим дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом. Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие".
Кулеба призвал партнеров Украины сделать все, чтобы "это произошло как можно скорее".
Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января президент Владимир Зеленский.
20 января 2023 года Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит правительство в Киеве, сообщил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января.
Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что Америка не будет поставлять Украине F-16.
В то же время президент Франции допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.