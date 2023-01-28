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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сделаем все, чтобы партнеры открыли жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия

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Зеленский: Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты
Зеленский: Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты
Фото: EPA

Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувста безнаказанности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 28 января, опубликованном его пресс-службой.

Президент напомнил, что утром в субботу оккупанты нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Погибло три человека, 14 получили ранения. Зеленский сообщил, что россияне применили ракеты С-300.

"Эти российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются обыденностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами. Донбасс, Харьковская область, юг государства… Прекратить этот российский террор можно было бы, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто настаивает, что "не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора".

"Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия", – сказал глава государства.

Контекст:

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Константиновка, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, ATACMS
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