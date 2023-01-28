Зеленский: Сделаем все, чтобы партнеры открыли жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия

Зеленский: Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты Фото: EPA

Президент напомнил, что утром в субботу оккупанты нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Погибло три человека, 14 получили ранения. Зеленский сообщил, что россияне применили ракеты С-300.

"Эти российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются обыденностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами. Донбасс, Харьковская область, юг государства… Прекратить этот российский террор можно было бы, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто настаивает, что "не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора".

"Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия", – сказал глава государства.