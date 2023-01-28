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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара РФ по Константиновке три человека погибли, 14 ранены – ОВА

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Константиновка считается "относительно удаленной от линии фронта", но все равно постоянно подвергается российским обстрелам, отмечают в ОВА
Константиновка считается "относительно удаленной от линии фронта", но все равно постоянно подвергается российским обстрелам, отмечают в ОВА
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Количество раненых в результате ракетного обстрела Константиновки Донецкой области 28 января выросло до 14 человек. Об этом сообщил в Facebook глава ОВА Павел Кириленко.

"По состоянию на 15.00 известно о трех погибших и 14 раненых гражданских", – написал Кириленко.

Он призвал жителей области не подвергать свои жизни опасности и эвакуироваться.

"Константиновка – город, относительно удаленный от линии фронта, однако все равно он постоянно страдает от вражеских ударов. Каждый, кто до сих пор остается в городе, подвергает себя смертельной опасности – россияне бьют по гражданским, потому что не способны бороться с украинской армией", – подчеркнул глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/552476620253733/

Ранее было известно о троих погибших и двух раненых. В результате обстрела повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и гражданские автомобили.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Оккупанты постоянно обстреливают Константиновку. Так, россияне наносили удары по городу в ночь на 8 января9-го10-го, 21-го, 24 января 

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Павел Кириленко
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