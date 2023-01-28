В результате удара РФ по Константиновке три человека погибли, 14 ранены – ОВА

Константиновка считается "относительно удаленной от линии фронта", но все равно постоянно подвергается российским обстрелам, отмечают в ОВА Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"По состоянию на 15.00 известно о трех погибших и 14 раненых гражданских", – написал Кириленко.

Он призвал жителей области не подвергать свои жизни опасности и эвакуироваться.

"Константиновка – город, относительно удаленный от линии фронта, однако все равно он постоянно страдает от вражеских ударов. Каждый, кто до сих пор остается в городе, подвергает себя смертельной опасности – россияне бьют по гражданским, потому что не способны бороться с украинской армией", – подчеркнул глава ОВА.

Ранее было известно о троих погибших и двух раненых. В результате обстрела повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и гражданские автомобили.