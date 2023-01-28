В результате удара РФ по Константиновке три человека погибли, 14 ранены – ОВА

"По состоянию на 15.00 известно о трех погибших и 14 раненых гражданских", – написал Кириленко.
Он призвал жителей области не подвергать свои жизни опасности и эвакуироваться.
"Константиновка – город, относительно удаленный от линии фронта, однако все равно он постоянно страдает от вражеских ударов. Каждый, кто до сих пор остается в городе, подвергает себя смертельной опасности – россияне бьют по гражданским, потому что не способны бороться с украинской армией", – подчеркнул глава ОВА.
Ранее было известно о троих погибших и двух раненых. В результате обстрела повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и гражданские автомобили.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Оккупанты постоянно обстреливают Константиновку. Так, россияне наносили удары по городу в ночь на 8 января, 9-го, 10-го, 21-го, 24 января.