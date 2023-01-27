Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, есть пострадавшие – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

Кроме того, оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны [Херсонской области] и Херсона есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)