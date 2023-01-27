Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, есть пострадавшие – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
Кроме того, оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны [Херсонской области] и Херсона есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.