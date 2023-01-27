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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, есть пострадавшие – Генштаб ВСУ

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Российские войска 27 января обстреляли Часов Яр Донецкой области
Российские войска 27 января обстреляли Часов Яр Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска в течение суток 27 января нанесли 24 авиационных и семь ракетных ударов по территории Украины.

Об этом в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

Кроме того, оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате ударов Российской Федерации по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны [Херсонской области] и Херсона есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0G7wQu2kU31YWADEYbMoAbNH3rYyUMF7niukC6CwqHajSnDsCABAVsxu6TFxPDNNRl

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.

С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

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