ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты планируют транзит электроэнергии с Запорожской АЭС в Россию – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты со 2 февраля создают на ЗАЭС комиссию для проверки двух линий электропитания, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты со 2 февраля создают на ЗАЭС комиссию для проверки двух линий электропитания, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупанты хотят подключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Об этом 27 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре [Запорожской области] со 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии с Запорожской АЭС в Россию", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0G7wQu2kU31YWADEYbMoAbNH3rYyUMF7niukC6CwqHajSnDsCABAVsxu6TFxPDNNRl

В "Энергоатоме" заявляли в декабре 2022 года, что россияне не смогут подключить ЗАЭС к своей энергосистеме по техническим причинам. "У нее были мощные линии, некоторые сейчас повреждены, но они все шли в энергосистему Украины", – отмечал глава "Энергоатома" Петр Котин.

Все шесть энергоблоков ЗАЭС в Энергодаре остановлены, заявили 10 января 2023 года в Госинспекции ядерного регулирования.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1,5 тыс. сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, электроэнергия, транзит, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Галина ГРИШИНА
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (91068)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57345)
3
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (50236)
4
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28523)
5
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (26617)
6
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (24390)
7
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (20155)
8
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (19905)
 
 
 
 