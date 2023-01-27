Оккупанты планируют транзит электроэнергии с Запорожской АЭС в Россию – Генштаб ВСУ

Об этом 27 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре [Запорожской области] со 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии с Запорожской АЭС в Россию", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" заявляли в декабре 2022 года, что россияне не смогут подключить ЗАЭС к своей энергосистеме по техническим причинам. "У нее были мощные линии, некоторые сейчас повреждены, но они все шли в энергосистему Украины", – отмечал глава "Энергоатома" Петр Котин.
Все шесть энергоблоков ЗАЭС в Энергодаре остановлены, заявили 10 января 2023 года в Госинспекции ядерного регулирования.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1,5 тыс. сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.