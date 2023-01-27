Оккупанты планируют транзит электроэнергии с Запорожской АЭС в Россию – Генштаб ВСУ

Оккупанты со 2 февраля создают на ЗАЭС комиссию для проверки двух линий электропитания, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Об этом 27 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре [Запорожской области] со 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии с Запорожской АЭС в Россию", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" заявляли в декабре 2022 года, что россияне не смогут подключить ЗАЭС к своей энергосистеме по техническим причинам. "У нее были мощные линии, некоторые сейчас повреждены, но они все шли в энергосистему Украины", – отмечал глава "Энергоатома" Петр Котин.

Все шесть энергоблоков ЗАЭС в Энергодаре остановлены, заявили 10 января 2023 года в Госинспекции ядерного регулирования.