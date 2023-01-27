Оккупанты начали нарушать контракты с сотрудниками ЗАЭС, согласившимися на них работать

Работникам, подписавшим контракты, оккупанты обещали сохранить и трудовой стаж, и отпуска, но выяснилось, что они остались без отпусков. Согласно новым приказам отдохнуть им разрешат не раньше, чем через год после заключения контракта, говорится в сообщении "Энергоатома". При этом изначально оговаривался срок в полгода.

Компания призвала не подписывать никаких контрактов с оккупантами, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора.

"НАЭК "Энергоатом" гарантирует, что отважный персонал Запорожской АЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные компанией выплаты. В частности, речь идет о заработной плате, вознаграждениях по итогам 2022 года и премиях ко Дню энергетика", – говорится в сообщении.