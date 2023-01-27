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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты начали нарушать контракты с сотрудниками ЗАЭС, согласившимися на них работать

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Работников ЗАЭС оккупанты не пускают в отпуск
Работников ЗАЭС оккупанты не пускают в отпуск
Фото: EPA

Оккупационное "руководство" Запорожской атомной электростанции изменило условия и не разрешает работникам уходить в отпуск ранее, чем через год. Об этом сообщает оператор украинских АЭС "Энергоатом" в Telegram 27 января.

Работникам, подписавшим контракты, оккупанты обещали сохранить и трудовой стаж, и отпуска, но выяснилось, что они остались без отпусков. Согласно новым приказам отдохнуть им разрешат не раньше, чем через год после заключения контракта, говорится в сообщении "Энергоатома". При этом изначально оговаривался срок в полгода.

Компания призвала не подписывать никаких контрактов с оккупантами, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора.

"НАЭК "Энергоатом" гарантирует, что отважный персонал Запорожской АЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные компанией выплаты. В частности, речь идет о заработной плате, вознаграждениях по итогам 2022 года и премиях ко Дню энергетика", – говорится в сообщении.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1,5 тыс. сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.

Теги: Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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