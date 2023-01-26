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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В последние дни эксперты МАГАТЭ слышат взрывы возле ЗАЭС – Гросси

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в марте 2022 года
 ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в марте 2022 года
Фото: EPA

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые присутствуют на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с мониторинговой миссией, заявили, что за пределами станции происходят мощные взрывы. Об этом говорится в отчете генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном 26 января.

"В течение последних дней и недель команда МАГАТЭ по ядерной и физической ядерной безопасности на станции почти ежедневно сообщает о таких событиях в штаб-квартиру в Вене (Австрия)", – говорится в отчете.

По мнению экспертов, взрывы свидетельствуют о военных действиях вблизи ЗАЭС.

"[25 января] около 10 часов утра по местному времени прозвучало 8 сильных взрывов, от которых завибрировали окна в офисах АЭС, а сегодня их было слышно еще больше", – сказано в документе.

Гросси заявил, что признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркивают насколько важно согласовать и поскорее создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

"Я уже несколько месяцев призываю к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Я благодарен за мощную поддержку, которую я получил от многих мировых лидеров, в том числе в Европе, но нужно больше. Мы не можем останавливаться", – заявил Гросси.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Глава МАГАТЭ Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. Он надеется достичь соответствующих договоренности с Россией и Украиной

Теги: Запорожская область, миссия, АЭС, Запорожская АЭС, отчет, МАГАТЭ, документы, безопасность, взрывы, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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