В последние дни эксперты МАГАТЭ слышат взрывы возле ЗАЭС – Гросси

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в марте 2022 года Фото: EPA

"В течение последних дней и недель команда МАГАТЭ по ядерной и физической ядерной безопасности на станции почти ежедневно сообщает о таких событиях в штаб-квартиру в Вене (Австрия)", – говорится в отчете.

По мнению экспертов, взрывы свидетельствуют о военных действиях вблизи ЗАЭС.

"[25 января] около 10 часов утра по местному времени прозвучало 8 сильных взрывов, от которых завибрировали окна в офисах АЭС, а сегодня их было слышно еще больше", – сказано в документе.

Гросси заявил, что признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркивают насколько важно согласовать и поскорее создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

"Я уже несколько месяцев призываю к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Я благодарен за мощную поддержку, которую я получил от многих мировых лидеров, в том числе в Европе, но нужно больше. Мы не можем останавливаться", – заявил Гросси.