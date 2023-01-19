Зеленский встретился с главой МАГАТЭ, обсудили ситуацию на ЗАЭС и других атомных станциях

Как указано в сообщении, Зеленский отметил активную роль агентства в решении вопросов, связанных с ядерной безопасностью, что крайне важно на фоне развязанной Россией войны против Украины.
Президент также отметил недопустимость продолжения российских обстрелов украинских объектов атомной энергетики.
"Я знаю, что наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Спасибо за положительное решение о размещении инспекторов на наших атомных электростанциях. Это очень важно", – заявил он.
Отдельно Зеленский и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией.
"Глава государства отметил важность усилий генерального директора МАГАТЭ, направленных на разъяснение странам – членам агентства нарушений норм ядерной безопасности со стороны агрессора и доведения до мирового сообщества необходимости скорейшей деоккупации Запорожской атомной электростанции", – сообщили в пресс-службе.
Также президент отметил необходимость присутствия инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС и отметил, что украинская сторона делает все для обеспечения их безопасности.
Отдельно Зеленский акцентировал на важности демилитаризации ЗАЭС и выведении с ее территории всех представителей России.
Гроссии в Twitter сообщил, что подтвердил Зеленскому создание миссий агентства на всех украинских АЭС.
"Мы также продолжили обсуждение зоны безопасности на Запорожской АЭС. Работа продолжается. Зона необходима для предотвращения ядерной аварии", – заявил он.
I confirmed to President @ZelenskyyUa the establishment of our support & assistance missions in all #Ukraine’s NPPs. We also continued our discussions on the #Zaporizhzhya safety & security protection zone. Work continues. The zone is essential to prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/SDxGq85wSy— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 19, 2023
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1500 сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.