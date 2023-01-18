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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ об обеспечении зоны безопасности вокруг ЗАЭС: Продвигаемся по этому вопросу

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По вопросу обеспечения зоны безопасности вокруг ЗАЭС сделано "еще несколько шагов", чтобы "прийти к хорошим новостям и выводам", отметил Гросси
По вопросу обеспечения зоны безопасности вокруг ЗАЭС сделано "еще несколько шагов", чтобы "прийти к хорошим новостям и выводам", отметил Гросси
Фото: kmu.gov.ua

В вопросе обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС есть некоторые продвижения.

Об этом 18 января в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Мероприятие транслировалось в YouTube Кабмина Украины.

"Мы работаем над вопросом обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, мы продвигаемся по этому вопросу, – сказал Гросси. – Мы сделали еще несколько шагов к тому, чтобы прийти к хорошим новостям и выводам".

Глава МАГАТЭ отметил, что ЗАЭС после войны должна быть в рабочем состоянии, чтобы ее можно было запустить.

2 декабря 2022 года Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

22 декабря он встречался в Москве с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, а перед этим проводил консультации с Украиной.

В МАГАТЭ после этого заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

После визита в Киев 18 января Гросси планирует отправиться в Россию.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1500 сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, переговоры, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, премьер-министр, Денис Шмыгаль, встреча, брифинг, Рафаэль Гросси, Кабмин, ЗАЭС
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