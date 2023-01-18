Глава МАГАТЭ об обеспечении зоны безопасности вокруг ЗАЭС: Продвигаемся по этому вопросу

По вопросу обеспечения зоны безопасности вокруг ЗАЭС сделано "еще несколько шагов", чтобы "прийти к хорошим новостям и выводам", отметил Гросси Фото: kmu.gov.ua

Об этом 18 января в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Мероприятие транслировалось в YouTube Кабмина Украины.

"Мы работаем над вопросом обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, мы продвигаемся по этому вопросу, – сказал Гросси. – Мы сделали еще несколько шагов к тому, чтобы прийти к хорошим новостям и выводам".

Глава МАГАТЭ отметил, что ЗАЭС после войны должна быть в рабочем состоянии, чтобы ее можно было запустить.

2 декабря 2022 года Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

22 декабря он встречался в Москве с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, а перед этим проводил консультации с Украиной.

В МАГАТЭ после этого заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

После визита в Киев 18 января Гросси планирует отправиться в Россию.