Для возобновления работы ЗАЭС после деоккупации понадобится не менее двух месяцев – "Энергоатом"

Об этом сообщается в Facebook НАЭК "Энергоатом" 18 января.
Отмечается, что оккупанты "целенаправленно превращают самую большую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ".
"Это время также необходимо для проведения специалистами "Энергоатома" проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории. Пока рашисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены, кроме одной, через которую станция получает из Украины питание на собственные нужды", – говорится в сообщении.
Кроме того, российскому "Росатому" не хватает персонала – большинство украинских работников электростанции "отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС", подчеркнули в "Энергоатоме".
В компании добавили, что ЗАЭС в настоящее время не производит электроэнергию, а только потребляет ее из энергосистемы Украины.
"В случае повреждения последней линии, соединяющей ЗАЭС с отечественной энергосистемой, станция перейдет в режим блэкаута и включатся дизель-генераторы. В таком аварийном режиме ЗАЭС после вражеских обстрелов работала уже пять раз. К счастью, ни разу не произошло отключения еще и дизель-генераторов, что несет риск ядерной или радиационной аварии, – указывается в сообщении. – Возобновление безопасности Запорожской АЭС и возвращение ее в нормальное состояние возможно только после полного освобождения самой станции и прилегающей территории от российских захватчиков".
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1500 сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.