Для возобновления работы ЗАЭС после деоккупации понадобится не менее двух месяцев – "Энергоатом"

Российские оккупанты пока не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, отметили в "Энергоатоме" Фото: wikipedia.org

Об этом сообщается в Facebook НАЭК "Энергоатом" 18 января.

Отмечается, что оккупанты "целенаправленно превращают самую большую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ".

"Это время также необходимо для проведения специалистами "Энергоатома" проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории. Пока рашисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены, кроме одной, через которую станция получает из Украины питание на собственные нужды", – говорится в сообщении.

Кроме того, российскому "Росатому" не хватает персонала – большинство украинских работников электростанции "отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС", подчеркнули в "Энергоатоме".

В компании добавили, что ЗАЭС в настоящее время не производит электроэнергию, а только потребляет ее из энергосистемы Украины.

"В случае повреждения последней линии, соединяющей ЗАЭС с отечественной энергосистемой, станция перейдет в режим блэкаута и включатся дизель-генераторы. В таком аварийном режиме ЗАЭС после вражеских обстрелов работала уже пять раз. К счастью, ни разу не произошло отключения еще и дизель-генераторов, что несет риск ядерной или радиационной аварии, – указывается в сообщении. – Возобновление безопасности Запорожской АЭС и возвращение ее в нормальное состояние возможно только после полного освобождения самой станции и прилегающей территории от российских захватчиков".