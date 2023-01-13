В оккупированном Энергодаре полностью отсутствует теплоснабжение, без тепла около 15 тыс. человек – мэр

Он пояснил, что обычно тепло в город поставляет Запорожская АЭС, но сейчас российские оккупанты не дают запустить хотя бы один из энергоблоков, чтобы обеспечить тепловую энергию городу.
"Сейчас в квартирах жителей от +10° С до +15° С где-то. Ситуация с коммунальным сектором остается сложной. Электроснабжение есть, и водоснабжение есть. Оно там с небольшими перебоями, но коммунальщики отрабатывают все происходящие аварии. И оперативно восстанавливают [поврежденные коммуникации]", – сказал Орлов.
Мэр также отметил, что оккупанты заставляют сотрудников атомной электростанции и коммунальных предприятий подписывать договоры с предприятиями, зарегистрированными по российскому законодательству.
"Но наши работники держатся. И если брать атомную станцию, то компания НАЭК "Энергоатом" сохраняет все социальные гарантии для работников, которые имеют проукраинскую позицию и не получили ни российских паспортов, ни других документов и не подписывали никаких контрактов, даже если их не допускают к работе. Что касается коммунальных предприятий, врачи и коммунальщики также получают заработную плату – кто-то из местного бюджета, а кто-то за счет национальной службы здоровья Украины" , – заявил Орлов.
"Суспільне" отмечает, что в Энергодаре остаются около 15 тыс. человек, до российской оккупации в городе проживало 53 тыс.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.