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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Энергодаре полностью отсутствует теплоснабжение, без тепла около 15 тыс. человек – мэр

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В Энергодаре, хоть и с перебоями, есть электричество и вода, но нет теплоснабжения, говорит мэр
В Энергодаре, хоть и с перебоями, есть электричество и вода, но нет теплоснабжения, говорит мэр
Фото: Енергодарська міська рада / Facebook (архив)

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области отсутствует отопление, в квартирах сохраняется температура на уровне +10° С. Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов сказал в комментарии "Суспільному".

Он пояснил, что обычно тепло в город поставляет Запорожская АЭС, но сейчас российские оккупанты не дают запустить хотя бы один из энергоблоков, чтобы обеспечить тепловую энергию городу.

"Сейчас в квартирах жителей от +10° С до +15° С где-то. Ситуация с коммунальным сектором остается сложной. Электроснабжение есть, и водоснабжение есть. Оно там с небольшими перебоями, но коммунальщики отрабатывают все происходящие аварии. И оперативно восстанавливают [поврежденные коммуникации]", – сказал Орлов.

Мэр также отметил, что оккупанты заставляют сотрудников атомной электростанции и коммунальных предприятий подписывать договоры с предприятиями, зарегистрированными по российскому законодательству.

"Но наши работники держатся. И если брать атомную станцию, то компания НАЭК "Энергоатом" сохраняет все социальные гарантии для работников, которые имеют проукраинскую позицию и не получили ни российских паспортов, ни других документов и не подписывали никаких контрактов, даже если их не допускают к работе. Что касается коммунальных предприятий, врачи и коммунальщики также получают заработную плату – кто-то из местного бюджета, а кто-то за счет национальной службы здоровья Украины" , – заявил Орлов.

"Суспільне" отмечает, что в Энергодаре остаются около 15 тыс. человек, до российской оккупации в городе проживало 53 тыс. 

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.

Теги: отопление, АЭС, коммунальщики, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, теплоснабжение, Дмитрий Орлов, ЗАЭС
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