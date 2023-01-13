В оккупированном Энергодаре полностью отсутствует теплоснабжение, без тепла около 15 тыс. человек – мэр

В Энергодаре, хоть и с перебоями, есть электричество и вода, но нет теплоснабжения, говорит мэр Фото: Енергодарська міська рада / Facebook (архив)

Он пояснил, что обычно тепло в город поставляет Запорожская АЭС, но сейчас российские оккупанты не дают запустить хотя бы один из энергоблоков, чтобы обеспечить тепловую энергию городу.

"Сейчас в квартирах жителей от +10° С до +15° С где-то. Ситуация с коммунальным сектором остается сложной. Электроснабжение есть, и водоснабжение есть. Оно там с небольшими перебоями, но коммунальщики отрабатывают все происходящие аварии. И оперативно восстанавливают [поврежденные коммуникации]", – сказал Орлов.

Мэр также отметил, что оккупанты заставляют сотрудников атомной электростанции и коммунальных предприятий подписывать договоры с предприятиями, зарегистрированными по российскому законодательству.

"Но наши работники держатся. И если брать атомную станцию, то компания НАЭК "Энергоатом" сохраняет все социальные гарантии для работников, которые имеют проукраинскую позицию и не получили ни российских паспортов, ни других документов и не подписывали никаких контрактов, даже если их не допускают к работе. Что касается коммунальных предприятий, врачи и коммунальщики также получают заработную плату – кто-то из местного бюджета, а кто-то за счет национальной службы здоровья Украины" , – заявил Орлов.

"Суспільне" отмечает, что в Энергодаре остаются около 15 тыс. человек, до российской оккупации в городе проживало 53 тыс.