Оккупантам не хватает персонала на ЗАЭС, они ищут "специалистов" по объявлениям – "Энергоатом"

Россиянам на оккупированной ЗАЭС не хватает профильных специалистов, говорят в "Энергоатоме" Фото: EPA

"Своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, согласившихся на сотрудничество с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", критически мало", – отмечается в сообщении.

Россияне ищут персонал узкоспециальной атомной профессии: операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования. В "Энергоатоме" отмечают, что все эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, без которых нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе.

"Но оккупанты беспокоятся лишь о количестве персонала, а о качестве, похоже, речь не идет", – заявляют в компании.

Кроме того, россияне ездят по квартирам атомщиков, которые отказались сотрудничать с оккупантами, и пытаются заставить их работать на фейковое российское предприятие, говорится в сообщении.