Оккупантам не хватает персонала на ЗАЭС, они ищут "специалистов" по объявлениям – "Энергоатом"

"Своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, согласившихся на сотрудничество с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", критически мало", – отмечается в сообщении.
Россияне ищут персонал узкоспециальной атомной профессии: операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования. В "Энергоатоме" отмечают, что все эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, без которых нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе.
"Но оккупанты беспокоятся лишь о количестве персонала, а о качестве, похоже, речь не идет", – заявляют в компании.
Кроме того, россияне ездят по квартирам атомщиков, которые отказались сотрудничать с оккупантами, и пытаются заставить их работать на фейковое российское предприятие, говорится в сообщении.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1500 сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.