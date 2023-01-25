Эксперты МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС – Гросси

Гросси заявил, что МАГАТЭ не нашло военной техники на АЭС, расположенных на украинской территории Фото: EPA

По словам Гросси, МАГАТЭ установило постоянное присутствие на всех украинских ядерных объектах, и он распорядился 24 января провести инспекции, чтобы выяснить, присутствует ли там военное оборудование.

По словам главы агентства, результат проверок оказался отрицательным.

Гросси отметил, что это был уже второй случай, когда МАГАТЭ смогло "развенчать обвинения" в том, что на украинских АЭС якобы происходят "незаконные и очень опасные вещи".

Под первым случаем глава МАГАТЭ, поясняет "Радіо Свобода", подразумевал опровержение предыдущих обвинений России в том, что Украина использует свои ядерные объекты якобы для создания "грязной бомбы".

Вторым случаем стало заявление главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, который 23 января сообщил о якобы размещении Украиной вооружения из западных поставок на территории атомных электростанций. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 января опроверг заявление Нарышкина, подчеркнув, что Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ.