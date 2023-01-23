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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Смысл лжи от россиян – оправдать свои провокации". Подоляк опроверг фейки о размещении Украиной оружия на АЭС

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Подоляк пояснил, что Россия лжет об использовании Украиной АЭС в военных целях, чтобы "прикрыть" свои действия на ЗАЭС
Подоляк пояснил, что Россия лжет об использовании Украиной АЭС в военных целях, чтобы "прикрыть" свои действия на ЗАЭС
Фото: president.gov.ua

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 января в Twitter опроверг тиражируемое российской пропагандой заявление глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о якобы размещении Украиной вооружения из западных поставок на территории атомных электростанций.

Нарышкин, которого 23 января цитирует в Telegram российский пропагандистский телеканал "Звезда", заявил, что Украина якобы складирует боекомплект от полученных на Западе вооружений, в частности высокоточных систем залпового огня HIMARS и крупнокалиберной артиллерии, вблизи АЭС, чтобы уберечь их от российских ударов.

В частности, речь шла о выгрузке грузов военного назначения будто бы на Ровенской АЭС.

"Украина никогда не хранила оружия на "территории АЭС", как фиктивно "заявляет" российская СВР (Нарышкин). Вместо этого РФ захватила ЗАЭС и держит там военных. Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Цель лжи россиян – оправдать свои провокации", – написал в ответ Подоляк.

В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока), а также ЧАЭС в зоне отчуждения.

10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины. 16 января МАГАТЭ подняло свой флаг над Пивденноукраинской АЭС. 17 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси открыл постоянную миссию организации на Ровенской АЭС. 18 января он сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС. 19 января Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Было зафиксировано размещение на территории ЗАЭС, в том числе в реакторных залах, российской военной техники.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1500 сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, оружие, Сергей Нарышкин, оккупация, вооружение, провокации, военная помощь, российская пропаганда, АЭС, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, фейк, СВР, Энергодар, электростанция, Рафаэль Гросси, дезинформация, Михаил Подоляк, российские оккупанты, HIMARS, ЗАЭС
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