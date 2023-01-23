"Смысл лжи от россиян – оправдать свои провокации". Подоляк опроверг фейки о размещении Украиной оружия на АЭС

Подоляк пояснил, что Россия лжет об использовании Украиной АЭС в военных целях, чтобы "прикрыть" свои действия на ЗАЭС Фото: president.gov.ua

Нарышкин, которого 23 января цитирует в Telegram российский пропагандистский телеканал "Звезда", заявил, что Украина якобы складирует боекомплект от полученных на Западе вооружений, в частности высокоточных систем залпового огня HIMARS и крупнокалиберной артиллерии, вблизи АЭС, чтобы уберечь их от российских ударов.

В частности, речь шла о выгрузке грузов военного назначения будто бы на Ровенской АЭС.

"Украина никогда не хранила оружия на "территории АЭС", как фиктивно "заявляет" российская СВР (Нарышкин). Вместо этого РФ захватила ЗАЭС и держит там военных. Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Цель лжи россиян – оправдать свои провокации", – написал в ответ Подоляк.

Ніякої зброї на «території АЕС» Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно «заявляє» ru-СЗР (Наришкін). Натомість Рф захопила ЗАЕС і тримає там військових.

Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ.

Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 23, 2023

В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока), а также ЧАЭС в зоне отчуждения.

10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины. 16 января МАГАТЭ подняло свой флаг над Пивденноукраинской АЭС. 17 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси открыл постоянную миссию организации на Ровенской АЭС. 18 января он сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС. 19 января Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.