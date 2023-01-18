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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия МАГАТЭ начинает работу на ЧАЭС – Гросси

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Гросси сообщил о старте работы миссии МАГАТЭ на ЧАЭС
Гросси сообщил о старте работы миссии МАГАТЭ на ЧАЭС
Фото: ЕРА

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 18 января в Twitter сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию МАГАТЭ по поддержке и помощи в Чернобыле. Наши эксперты останутся на всех украинских АЭС для оказания жизненно важной помощи в обеспечении ядерной безопасности в эти чрезвычайно трудные и сложные времена", – написал он и опубликовал видеокомментарий о поездке на ЧАЭС.

На видео показано, что над станцией подняли флаг МАГАТЭ.

16 января флаг МАГАТЭ был поднят над Пивденноукраинской АЭС, 17-го миссия поддержки и помощи МАГАТЭ начала работу на Ровенской АЭС. Также ожидается прибытие экспертов агентства на Хмельницкую АЭС.

Контекст:

В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока), а также ЧАЭС в зоне отчуждения.

Постоянная миссия МАГАТЭ уже несколько месяцев работает на оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.

10 января Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что представители МАГАТЭ намерены развернуть свои миссии на всех атомных электростанциях Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, Рафаэль Гросси
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