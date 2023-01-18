Миссия МАГАТЭ начинает работу на ЧАЭС – Гросси

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию МАГАТЭ по поддержке и помощи в Чернобыле. Наши эксперты останутся на всех украинских АЭС для оказания жизненно важной помощи в обеспечении ядерной безопасности в эти чрезвычайно трудные и сложные времена", – написал он и опубликовал видеокомментарий о поездке на ЧАЭС.

На видео показано, что над станцией подняли флаг МАГАТЭ.

@IAEAorg continues to expand its presence in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Chornobyl (#ISAMICH). Our experts will stay at all * NPPs to provide vital nuclear safety & security assistance in these extremely difficult and challenging times. pic.twitter.com/G8WOLSPVau — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 18, 2023

16 января флаг МАГАТЭ был поднят над Пивденноукраинской АЭС, 17-го миссия поддержки и помощи МАГАТЭ начала работу на Ровенской АЭС. Также ожидается прибытие экспертов агентства на Хмельницкую АЭС.