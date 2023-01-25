Оккупанты, вероятно, хотят завезти на ЗАЭС 150 ремонтников из Беларуси – "Энергоатом"

"Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС. Очевидно, они нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают", – сообщили в "Энергоатоме".

По данным компании, принудить украинский персонал к сотрудничеству российским оккупантам не удается.

"Даже несмотря на то, что в ход идут все методы – от обещаний "золотых гор" до угроз, запугивания и плена, – количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает", – сообщили в пресс-службе.