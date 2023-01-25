Оккупанты, вероятно, хотят завезти на ЗАЭС 150 ремонтников из Беларуси – "Энергоатом"

"Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС. Очевидно, они нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают", – сообщили в "Энергоатоме".
По данным компании, принудить украинский персонал к сотрудничеству российским оккупантам не удается.
"Даже несмотря на то, что в ход идут все методы – от обещаний "золотых гор" до угроз, запугивания и плена, – количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает", – сообщили в пресс-службе.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1,5 тыс. сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.