В Украине выросло потребление электричества, аварийные отключения начались в пяти областях – "Укрэнерго"

Украинская энергосистема перенесла 26 атак ракетами и дронами, после каждого следующего обстрела восстанавливать инфраструктуру становится все сложнее, отметили в "Укрэнерго" Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В связи с ростом потребления увеличился и дефицит мощности в энергосистеме, отметили в компании.

"Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – пояснили в "Укрэнерго".

Лимиты потребления электроэнергии получили все облэнерго, добавили авторы релиза.

"Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях", – отметили в компании.

В "Укрэнерго" также рассказали, что ремонтным бригадам энергетиков удалось восстановить одну из линий на 330 кВ на юго-востоке Украины.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше. Напомним, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Помимо этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветряных и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где есть наибольший дефицит", – резюмировали в компании.