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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине выросло потребление электричества, аварийные отключения начались в пяти областях – "Укрэнерго"

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Украинская энергосистема перенесла 26 атак ракетами и дронами, после каждого следующего обстрела восстанавливать инфраструктуру становится все сложнее, отметили в "Укрэнерго"
Украинская энергосистема перенесла 26 атак ракетами и дронами, после каждого следующего обстрела восстанавливать инфраструктуру становится все сложнее, отметили в "Укрэнерго"
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В понедельник, 23 января, в Украине вырос уровень потребления электроэнергии, это связано с началом рабочей недели и постепенным похолоданием, сообщила пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

В связи с ростом потребления увеличился и дефицит мощности в энергосистеме, отметили в компании.

"Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – пояснили в "Укрэнерго". 

Лимиты потребления электроэнергии получили все облэнерго, добавили авторы релиза. 

"Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях", – отметили в компании. 

В "Укрэнерго" также рассказали, что ремонтным бригадам энергетиков удалось восстановить одну из линий на 330 кВ на юго-востоке Украины. 

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше. Напомним, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Помимо этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветряных и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где есть наибольший дефицит", – резюмировали в компании. 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02FDqoDj1CjfMYk5gvYQRGVaFPMnJS8zYNnZtmcyYZ1zLZokv3mqbTecmEqX25RxyMl

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, ТЭС, АЭС, Запорожская АЭС, ГЭС, электростанция, энергосистема
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