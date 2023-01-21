В Украине сохраняется значительный дефицит мощности электроэнергии, один из блоков ТЭС отправили на ремонт – "Укрэнерго"

В компании напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя на данный момент крупная атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.
Также в прифронтовых районах Донбасса есть повреждения в сетях оператора системы передачи.
Из-за уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго назначили сниженные лимиты потребления на все сутки.
"Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", – отметили в сообщении.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.