В Украине сохраняется значительный дефицит мощности электроэнергии, один из блоков ТЭС отправили на ремонт – "Укрэнерго"

Во всех областях Украины в эти сутки действуют лимиты, их превышение грозит аварийными отключениями света Фото: depositphotos.com

В компании напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя на данный момент крупная атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.

Также в прифронтовых районах Донбасса есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

Из-за уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго назначили сниженные лимиты потребления на все сутки.

"Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", – отметили в сообщении.