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В Украине сохраняется значительный дефицит мощности электроэнергии, один из блоков ТЭС отправили на ремонт – "Укрэнерго"

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Во всех областях Украины в эти сутки действуют лимиты, их превышение грозит аварийными отключениями света
Во всех областях Украины в эти сутки действуют лимиты, их превышение грозит аварийными отключениями света
Фото: depositphotos.com

Потребление электроэнергии в Украине сохраняется на уровне вчерашнего дня, дефицит мощности остается существенным. Об этом говорится в сводке "Укрэнерго" о состоянии энергосистемы 21 января.

В компании напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя на данный момент крупная атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.

Также в прифронтовых районах Донбасса есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

Из-за уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго назначили сниженные лимиты потребления на все сутки.

"Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", – отметили в сообщении. 

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, ТЭС, энергосистема
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