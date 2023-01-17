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В Киеве пока недостаточно лимитов электроэнергии, чтобы перейти от экстренных отключений к плановым – гендиректор Yasno

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Киев 17 января имел ограничение в 952 МВт, рассказал Коваленко
Киев 17 января имел ограничение в 952 МВт, рассказал Коваленко
Фото: EPA

Дефицит электроэнергии в Украине по состоянию на вечер 17 января остается существенным.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"Киев сегодня имел ограничение в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти от экстренных отключений к плановым, стабилизационным. Графики не действуют, – написал Коваленко. – На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока сложно".

По словам гендиректора Yasno, недостаток генерации электроэнергии есть и на АЭС, и на тепловых станциях. Так, после последней атаки России 14 января повреждены девять блоков ТЭС.

Кроме того, повреждения имеют магистральные сети и сетевая инфраструктура операторов систем распределения в регионах, добавил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0fVzgXVyhgrSyBFh7dE7k98HXakRXGvpX7VGMC5RrMYNUtbMmJC8Bgun4cxCBLUXZl

16 января Коваленко отмечал, что ограничения в поставках электроэнергии в Киеве – единственный способ не сделать энергосистеме хуже.

Контекст:

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой РФ по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, Украина, дефицит, электроэнергия, ТЭС, АЭС, отключение света, обстрелы, ракеты, ограничения, инфраструктура, энергосистема, Yasno
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