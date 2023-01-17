В Киеве пока недостаточно лимитов электроэнергии, чтобы перейти от экстренных отключений к плановым – гендиректор Yasno

Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.
"Киев сегодня имел ограничение в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти от экстренных отключений к плановым, стабилизационным. Графики не действуют, – написал Коваленко. – На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока сложно".
По словам гендиректора Yasno, недостаток генерации электроэнергии есть и на АЭС, и на тепловых станциях. Так, после последней атаки России 14 января повреждены девять блоков ТЭС.
Кроме того, повреждения имеют магистральные сети и сетевая инфраструктура операторов систем распределения в регионах, добавил Коваленко.
16 января Коваленко отмечал, что ограничения в поставках электроэнергии в Киеве – единственный способ не сделать энергосистеме хуже.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой РФ по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.
В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.