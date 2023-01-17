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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: В результате массированной ракетной атаки России 14 января получили повреждения девять блоков ТЭС, три магистральные подстанции и ЛЭП

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Ракетная атака России 14 января была одной из "самых масштабных и разрушительных" для Украины, отметил Шмыгаль
Ракетная атака России 14 января была одной из "самых масштабных и разрушительных" для Украины, отметил Шмыгаль
Скриншот: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (иллюстративное)

14 января Россия совершила одну из самых масштабных и разрушительных ракетных атак по территории Украины.

Об этом 17 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Последняя массированная атака имела деструктивные последствия и для украинской энергетики. Получили повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции (ТЭС) на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия (ЛЭП)", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме Украины и применению аварийных отключений ежедневно.

"Однако энергосистема выстояла, осталась целостной и управляемой. В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для устранения повреждений", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/487195126886733/

Контекст:

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой РФ по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, правительство, дефицит, электроэнергия, ТЭС, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин, генератор
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