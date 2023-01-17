Шмыгаль: В результате массированной ракетной атаки России 14 января получили повреждения девять блоков ТЭС, три магистральные подстанции и ЛЭП

Об этом 17 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Последняя массированная атака имела деструктивные последствия и для украинской энергетики. Получили повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции (ТЭС) на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия (ЛЭП)", – рассказал Шмыгаль.
По его словам, это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме Украины и применению аварийных отключений ежедневно.
"Однако энергосистема выстояла, осталась целостной и управляемой. В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для устранения повреждений", – подчеркнул Шмыгаль.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой РФ по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.
В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.