Шмыгаль: В результате массированной ракетной атаки России 14 января получили повреждения девять блоков ТЭС, три магистральные подстанции и ЛЭП

Ракетная атака России 14 января была одной из "самых масштабных и разрушительных" для Украины, отметил Шмыгаль Скриншот: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (иллюстративное)

Об этом 17 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Последняя массированная атака имела деструктивные последствия и для украинской энергетики. Получили повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции (ТЭС) на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия (ЛЭП)", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме Украины и применению аварийных отключений ежедневно.

"Однако энергосистема выстояла, осталась целостной и управляемой. В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для устранения повреждений", – подчеркнул Шмыгаль.