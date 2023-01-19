Теплая погода в Украине способствует снижению потребления электроэнергии, однако дефицит мощности остается существенным – "Укрэнерго"

По данным компании, наиболее существенный дефицит в энергосистеме наблюдается в пиковые часы вечером, когда генерация может покрыть только три четверти от потребления.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупантами облэнерго в каждом регионе Украины вынужденно прибегают к плановым отключениям электроэнергии.
"Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Накануне сотрудники компании завершили ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепропетровской области. Также в очередной раз восстановлена поврежденная линия электропередачи, которая соединяет контролируемую оккупантами Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины и обеспечивает ее питание, предотвращая аварии.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.