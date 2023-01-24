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Шмыгаль: В Украине достаточно ресурсов для завершения отопительного сезона в нормальном режиме

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Украина "достойно прошла" первую половину зимы, отметил Шмыгаль
Украина "достойно прошла" первую половину зимы, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина на минувшей неделе прошла "экватор" зимы, пока все попытки России погрузить страну в темноту провалились.

Об этом 24 января на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"С начала первой массированной ракетной атаки на нашу энергосистему мы понимали, что это будет самая сложная зима в нашей истории, – подчеркнул Шмыгаль. – Мы достойно прошли первую половину зимы... У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме".

По словам премьера, в газохранилищах Украины накоплено около 11 млрд м³ газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля.

"Вчера приняли распоряжение, которым разрешаем государственной компании НАК "Нафтогаз України" привлечь грант от ЕБРР на сумму почти €189 млн. На эти средства компания сможет импортировать дополнительные объемы газа", – сообщил Шмыгаль.

Как отметил глава Кабмина, состояние энергосистемы "остается сложным, но контролируемым".

"Из-за последнего масштабного вражеского обстрела мы потеряли еще часть генерации электроэнергии. Ситуация усугубляется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС, превращенная российскими террористами в потенциальную угрозу для всего мира. Поэтому должны соблюдаться лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения", – указал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1167270250825698/

Контекст:

В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть, заявили в "Укрэнерго". Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем российских оккупантов. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. На временно оккупированных южных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. 

Теги: Россия, Украина, импорт, правительство, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ЕБРР, ТЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин
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