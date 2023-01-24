Шмыгаль: В Украине достаточно ресурсов для завершения отопительного сезона в нормальном режиме

Об этом 24 января на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"С начала первой массированной ракетной атаки на нашу энергосистему мы понимали, что это будет самая сложная зима в нашей истории, – подчеркнул Шмыгаль. – Мы достойно прошли первую половину зимы... У нас достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме".

По словам премьера, в газохранилищах Украины накоплено около 11 млрд м³ газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля.

"Вчера приняли распоряжение, которым разрешаем государственной компании НАК "Нафтогаз України" привлечь грант от ЕБРР на сумму почти €189 млн. На эти средства компания сможет импортировать дополнительные объемы газа", – сообщил Шмыгаль.

Как отметил глава Кабмина, состояние энергосистемы "остается сложным, но контролируемым".

"Из-за последнего масштабного вражеского обстрела мы потеряли еще часть генерации электроэнергии. Ситуация усугубляется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС, превращенная российскими террористами в потенциальную угрозу для всего мира. Поэтому должны соблюдаться лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения", – указал Шмыгаль.