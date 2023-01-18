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"Нафтогаз" договорился о поставках газа до конца отопительного сезона в Украине – Чернышев

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ЕБРР, страны Америки и Европы будут финансировать закупки, а нефтегазовые компании резервировать необходимое топливо
ЕБРР, страны Америки и Европы будут финансировать закупки, а нефтегазовые компании – резервировать необходимое топливо
Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Во время Всемирного экономического форума в Давосе НАК "Нафтогаз" достиг договоренностей о финансировании и резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон. Об этом председатель правления компании Алексей Чернышов 18 января сообщил в Facebook.

По его словам,  руководство НАК провело "конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями".

"С Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами – ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией – о финансировании закупки, а с ведущими нефтегазовыми компаниями  – о резервировании необходимых объемов", – написал он.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/pfbid02G4YfuU8yuezuGmR5YEfD8rbZdAEPMMiyqBEBM2jXzuNhL7kcU8fcXJRRD8WVPZWhl

Контекст:

29 ноября пресс-служба "Нафтогазу" сообщила, что Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает предоставление Украине дополнительной оперативной помощи для прохождения отопительного сезона. По данным компании, из-за постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб.


27 июля Департамент по международной торговле и развитию США через структуру ЕБРР уже выделил $500 млн в поддержку бизнесов и госслужб, пострадавших от полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Эти средства должны быть направлены Украине и другим странам.
Теги: газ, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ЕБРР, Алексей Чернышов
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