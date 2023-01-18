"Нафтогаз" договорился о поставках газа до конца отопительного сезона в Украине – Чернышев

По его словам, руководство НАК провело "конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями".

"С Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами – ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией – о финансировании закупки, а с ведущими нефтегазовыми компаниями – о резервировании необходимых объемов", – написал он.

Контекст:

29 ноября пресс-служба "Нафтогазу" сообщила, что Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает предоставление Украине дополнительной оперативной помощи для прохождения отопительного сезона. По данным компании, из-за постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб.