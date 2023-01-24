В энергосистеме остается большой дефицит электричества, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом Фото: EPA

До всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. В компании отметили, что каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме, поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения, подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, благодаря восстановлению линии 330 кВ увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.

Специалисты постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, отметили в "Укрэнерго.