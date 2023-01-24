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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме остается большой дефицит электричества, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом
Фото: EPA

Производство электроэнергии в энергосистеме Украины незначительно увеличилось, дефицит мощности остается существенным. Об этом сообщает оператор системы передачи электроэнергии в Украине "Укрэнерго" 24 января.

До всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. В компании отметили, что каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме, поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения, подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, благодаря восстановлению линии 330 кВ увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.

Специалисты постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, отметили в "Укрэнерго.

Контекст:

В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть, заявили в "Укрэнерго". Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем российских оккупантов. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. На временно оккупированных южных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. 

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, электростанция
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