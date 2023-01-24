В энергосистеме остается большой дефицит электричества, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

До всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. В компании отметили, что каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме, поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения, подчеркнули в "Укрэнерго".
Кроме того, благодаря восстановлению линии 330 кВ увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.
Специалисты постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, отметили в "Укрэнерго.
В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть, заявили в "Укрэнерго". Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем российских оккупантов. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. На временно оккупированных южных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.