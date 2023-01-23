Диспетчеров облэнерго ждет уголовное дело, если они не будут выполнять команды "Укрэнерго" на отключение света – экс-министр

Он отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в частности, на деоккупированных территориях.
Экс-министр добавил, что после последнего удара оккупантов по энергетической инфраструктуре возник очень значительный дефицит генерации электроэнергии и с тех пор энергосистема работает на грани своих возможностей.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.