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Диспетчеров облэнерго ждет уголовное дело, если они не будут выполнять команды "Укрэнерго" на отключение света – экс-министр

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Энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в частности, на деоккупированных территориях, подчеркнул Иван Плачков
Энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в частности, на деоккупированных территориях, подчеркнул Иван Плачков
Фото: espreso.tv

Отключение света происходит по команде "Укрэнерго", и если диспетчеры операторов системы распределения не будут их соблюдать, то их будет ждать уголовное дело. Об этом 21 января сообщил в эфире телеканала "Еспресо" бывший министр энергетики Иван Плачков.

Он отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в частности, на деоккупированных территориях.

Экс-министр добавил, что после последнего удара оккупантов по энергетической инфраструктуре возник очень значительный дефицит генерации электроэнергии и с тех пор энергосистема работает на грани своих возможностей.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, Иван Плачков, отключение света, обстрелы, ракеты, уголовное дело, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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