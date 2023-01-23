Диспетчеров облэнерго ждет уголовное дело, если они не будут выполнять команды "Укрэнерго" на отключение света – экс-министр

Энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в частности, на деоккупированных территориях, подчеркнул Иван Плачков Фото: espreso.tv

Он отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в частности, на деоккупированных территориях.

Экс-министр добавил, что после последнего удара оккупантов по энергетической инфраструктуре возник очень значительный дефицит генерации электроэнергии и с тех пор энергосистема работает на грани своих возможностей.