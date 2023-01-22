Ракетные атаки наносят значительные повреждения энергосистеме, из-за чего трудно соблюдать графики отключений – нардеп Кучеренко

"Ракетные удары – они идут, к большому сожалению, они разрушают определенные объекты, наносят очень существенные повреждения. Мы на себе это ощущаем. Во время войны, во время таких ракетных обстрелов действительно говорить о какой-то стабильности, о каких-то графиках очень трудно. Энергетики и так делают все возможное", – сказал он.
Кучеренко добавил, что несмотря на более чем 10 волн ракетных атак, энергосистема продолжает работать.
В результате массированных атак России на украинскую энергетику в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак оккупанты нанесли с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что получили повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе Украины, повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.