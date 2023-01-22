Ракетные атаки наносят значительные повреждения энергосистеме, из-за чего трудно соблюдать графики отключений – нардеп Кучеренко

Алексей Кучеренко: Энергетики и так делают все возможное Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Ракетные удары – они идут, к большому сожалению, они разрушают определенные объекты, наносят очень существенные повреждения. Мы на себе это ощущаем. Во время войны, во время таких ракетных обстрелов действительно говорить о какой-то стабильности, о каких-то графиках очень трудно. Энергетики и так делают все возможное", – сказал он.

Кучеренко добавил, что несмотря на более чем 10 волн ракетных атак, энергосистема продолжает работать.