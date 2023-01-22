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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетные атаки наносят значительные повреждения энергосистеме, из-за чего трудно соблюдать графики отключений – нардеп Кучеренко

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Алексей Кучеренко: Энергетики и так делают все возможное
Алексей Кучеренко: Энергетики и так делают все возможное
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Массированные ракетные удары по энергетической системе Украины наносят ей значительные повреждения, из-за чего сложно удерживать ее стабильность и соблюдать графики отключения света. Об этом заявил народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в комментарии YouTube-каналу "Фабрика новин".

"Ракетные удары – они идут, к большому сожалению, они разрушают определенные объекты, наносят очень существенные повреждения. Мы на себе это ощущаем. Во время войны, во время таких ракетных обстрелов действительно говорить о какой-то стабильности, о каких-то графиках очень трудно. Энергетики и так делают все возможное", – сказал он.

Кучеренко добавил, что несмотря на более чем 10 волн ракетных атак, энергосистема продолжает работать.

Контекст:

В результате массированных атак России на украинскую энергетику в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак оккупанты нанесли с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что получили повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе Украины, повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Алексей Кучеренко, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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