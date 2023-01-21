Госэнергонадзор объяснил, почему в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях сложная ситуация со светом

С начала года ведомство получило более 3 тыс. обращений от потребителей, треть из которых касалась несоблюдения операторами систем распределения графиков ограничения электроснабжения Фото: epravda.com.ua

С начала года ведомство получило более 3 тыс. обращений от потребителей, треть из которых касалась несоблюдения операторами систем распределения графиков ограничения электроснабжения.

"Необходимо напомнить: при вводе аварийных отключений со стороны НЭК "Укрэнерго" графики ограничения электроснабжения не действуют. Поэтому при проверке Госэнергонадзором операторов систем распределения в большинстве таких случаев несоблюдение графиков ограничения электроснабжения не подтверждается", – отмечают в Госэнергонадзоре.

В ведомстве добавили, что большинство таких обращений – от потребителей в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Госэнергонадзор подчеркивает, что энергетические объекты в Киевской области подвергаются атакам с самого начала полномасштабного вторжения. В то же время энергообъекты Одесской области получили значительные разрушения в результате атак 10 декабря и 14 января, а Днепропетровская область является прифронтовым регионом, который армия РФ обстреливает почти каждый день.

"Соответственно, аварийные отключения, как и в прифронтовых регионах, здесь стали почти постоянными. Во всех случаях, даже при наличии всех необходимых человеческих и материальных ресурсов, на восстановление инфраструктуры необходимо время, иногда – к сожалению, длительное", – подытожили в ведомстве.