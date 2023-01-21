За сутки энергетики вернули свет для 15 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей – ДТЭК

Снова со светом более 15 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии, отметили в ДТЭК.
За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более 5 тысяч семей в четырех населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов 19–20 января. Сейчас электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено.
Кроме того, удалось вернуть электричество жителям 18 населенных пунктов, обесточенным из-за обстрелов в Донецкой области. Снова со светом более 10 тысяч семей.
В результате массированных атак России на украинскую энергетику в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак оккупанты нанесли с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.