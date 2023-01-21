За сутки энергетики вернули свет для 15 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей – ДТЭК

Снова со светом более 15 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии, отметили в ДТЭК.

За последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более 5 тысяч семей в четырех населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов 19–20 января. Сейчас электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено.

Кроме того, удалось вернуть электричество жителям 18 населенных пунктов, обесточенным из-за обстрелов в Донецкой области. Снова со светом более 10 тысяч семей.