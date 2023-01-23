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КИЕВ

Киев получит электричества на 67% от потребности – гендиректор Yasno

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Коваленко назвал обстановку стабильной
Коваленко назвал обстановку стабильной
Фото: ЕРА

22 января в Киеве потребности в электроэнергии будут покрыты на две трети, заявил 21 января в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"Сегодня сжато. Стабильно. И это хорошо. Сегодня отключения в Киеве происходили по графикам. На завтра город имеет ограничение 985 МВт на день, на ночь имеем 627 МВт. Это покроет 67% потребностей города для промышленности, населения и критической инфраструктуры", – написал он.

Также гендиректор Yasno описал ситуацию в Днепропетровской области.

"В Днепре и области – 1192,7 МВт ограничений на день, 1143,6 МВт на ночь. Это объем для обеспечения 54% потребностей", – объяснил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid031CmhLQTqkcDowSLQ9ihDApS7k7wWVrGD15CnmYX11AS2r8QPWJ5Zj9XSCTWxgux9l

Контекст:

Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства Украины, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, электричество, Днепр, Днепропетровская область, электроэнергия, ограничения, инфраструктура, население, энергосистема, Yasno
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