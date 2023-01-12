После потепления резкого улучшения ситуации с электричеством не будет – гендиректор Yasno

"По прогнозам погоды сегодня самый сложный день. С завтрашнего дня начнет теплеть. [...] Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким", – написал он.
Гендиректор Yasno подчеркнул, что "для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов".
"По меньшей мере следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте. Я благодарен энергетикам, которые помогают всеми силами, чтобы мы выдержали эту зиму. Но напоминаю об ответственности каждого, потому что все мы так или иначе – участники энергосистемы. Так что держимся", – объяснил Коваленко.
Он напомнил, что зима еще не закончилась, но подчеркнул, что "нельзя сказать, что если на улице будет, условно минус 20, система станет".
"Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и снабжаться столько, сколько будет возможно на конкретный момент времени. Но, по всей вероятности, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос", – отметил Коваленко.
В последние дни в Украине установилась преимущественно морозная погода, в связи с чем энергетики стали чаще отключать потребителей от энергосистемы для сохранения ее стабильности.
Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.