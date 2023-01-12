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После потепления резкого улучшения ситуации с электричеством не будет – гендиректор Yasno

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В Yasno отметили, что участниками энергосистемы является каждый
В Yasno отметили, что участниками энергосистемы является каждый
Фото: pixabay.com

Повышение температуры воздуха не приведет к резкому улучшению ситуации с отключениями электроэнергии, сообщил 12 января в Facebook директор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"По прогнозам погоды сегодня самый сложный день. С завтрашнего дня начнет теплеть. [...] Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким", – написал он.

Гендиректор Yasno подчеркнул, что "для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов".

"По меньшей мере следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте. Я благодарен энергетикам, которые помогают всеми силами, чтобы мы выдержали эту зиму. Но напоминаю об ответственности каждого, потому что все мы так или иначе – участники энергосистемы. Так что держимся", – объяснил Коваленко.

Он напомнил, что зима еще не закончилась, но подчеркнул, что "нельзя сказать, что если на улице будет, условно минус 20, система станет".

"Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и снабжаться столько, сколько будет возможно на конкретный момент времени. Но, по всей вероятности, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос", – отметил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02w26p628Jzv7EWmuzC54c6vcZ6ZtayojNJ5aCwRDAhd7n824fcBX9bJ2E5BkAa8yAl

В последние дни в Украине установилась преимущественно морозная погода, в связи с чем энергетики стали чаще отключать потребителей от энергосистемы для сохранения ее стабильности.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: погода, энергетика, электричество, электроэнергия, потепление, морозы, прогноз, температура, энергосистема, Yasno
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