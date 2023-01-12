"Ситуация сложная". Киев сейчас получает около 60% необходимых объемов электроэнергии – Yasno

"Ситуация сейчас сложная. И в системе, и с нашим восприятием происходящих изменений. Вот какую информацию пока имеем в Yasno. Во-первых, генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Погода делает так, что мы больше пользуемся электроприборами, достаем обогреватели. Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит. Во-вторых, некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты. Я знаю, вы сейчас вслух спрашиваете, почему в такое сложное время поколение отправляют на капремонты. Ответ в том, что без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень долгим", – написал он.

Коваленко объяснил, что ранее такие ремонты проводили, когда энергосистема, не поврежденная российскими атаками, имела больше возможностей, чтобы отключения происходили незаметно.

Нехватку генерации, которая возникла в связи с ремонтами, "сейчас пытаются балансировать" с помощью гидроэлектростанций, продолжил он.

"И тут кроется ответ на вопрос, почему стали отключать ночью. Так как ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Как раз в ночные часы ГЭС набираются. И третье. Из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают около 60% необходимых объемов. С этого доступного объема около 40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остаток операторы системы распределений распределяют среди нас с вами. Складывается так, что потребление сейчас очень неравномерное в течение суток, объемы дефицита колеблются", – продолжил Коваленко.

По словам директора Yasno, если в обеденное время электроэнергии достаточно, чтобы оставаться в пределах серых зон графиков, "то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны полностью отключаются".

"На что мы можем надеяться в этой ситуации? Только на нашу подготовку. Конечно психологически сложно воспринимать эти отключения, но мы уже переживали такие же осенью. Но еще и под обстрелами. Поэтому я уверен, что и этот кризис мы переживем. И выйдем из него более сильными", – резюмировал он.