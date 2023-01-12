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"Ситуация сложная". Киев сейчас получает около 60% необходимых объемов электроэнергии – Yasno

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40% всей электроэнергии, которая подается на Киев, идет на объекты критической инфраструктуры, остальную распределяют между бытовыми потребителями
40% всей электроэнергии, которая подается на Киев, идет на объекты критической инфраструктуры, остальную распределяют между бытовыми потребителями
Фото: ЕРА

Из-за похолодания потребление электроэнергии увеличилось, сообщил 11 января в Facebook директор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"Ситуация сейчас сложная. И в системе, и с нашим восприятием происходящих изменений. Вот какую информацию пока имеем в Yasno. Во-первых, генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Погода делает так, что мы больше пользуемся электроприборами, достаем обогреватели. Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит. Во-вторых, некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты. Я знаю, вы сейчас вслух спрашиваете, почему в такое сложное время поколение отправляют на капремонты. Ответ в том, что без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень долгим", – написал он. 

Коваленко объяснил, что ранее такие ремонты проводили, когда энергосистема, не поврежденная российскими атаками, имела больше возможностей, чтобы отключения происходили незаметно. 

Нехватку генерации, которая возникла в связи с ремонтами, "сейчас пытаются балансировать" с помощью гидроэлектростанций, продолжил он. 

"И тут кроется ответ на вопрос, почему стали отключать ночью. Так как ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Как раз в ночные часы ГЭС набираются. И третье. Из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают около 60% необходимых объемов. С этого доступного объема около 40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остаток операторы системы распределений распределяют среди нас с вами. Складывается так, что потребление сейчас очень неравномерное в течение суток, объемы дефицита колеблются", – продолжил Коваленко. 

По словам директора Yasno, если в обеденное время электроэнергии достаточно, чтобы оставаться в пределах серых зон графиков, "то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны полностью отключаются". 

"На что мы можем надеяться в этой ситуации? Только на нашу подготовку. Конечно психологически сложно воспринимать эти отключения, но мы уже переживали такие же осенью. Но еще и под обстрелами. Поэтому я уверен, что и этот кризис мы переживем. И выйдем из него более сильными", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02PowefZkmSBJeqMUg4ckxfvZ1wJM9XtyGnkM4FB7ZXnamHknHxRwuHFSFovXdxnN7l

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, электроэнергия, отключение света, ГЭС, война России против Украины, электростанция, энергосистема, Yasno
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